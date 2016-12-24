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〈中部〉獲助建組合屋宿舍 同富國中回贈傳愛

2016-12-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○○九年八八風災重創信義偏鄉，當時同富國中許多學生的家園，以及通學道路遭受嚴重損毀，求學成為地方一大難題，所幸當年廣亮慈善基金會挹注四百萬元建造二棟學生宿舍，解決燃眉之急，而今校方獲中央補助重建宿舍經費，昨將組合屋宿舍回贈該基金會，讓社會愛心資源能繼續流傳，幫助需要的地方與弱勢團體。

昨同富國中舉辦第四十二屆校慶運動會暨學生宿舍回贈典禮，校長張文嘉將宿舍照片與興建緣由紀念牌，一同回贈給基金會理事長唐進釧，縣府秘書長洪瑞智也到場致意，見證公部門與民間社團的良善交流。

張文嘉表示，同富國中學區涵蓋神木、桐林、隆華、東埔、羅娜、久美、望鄉、筆石及土場等社區，近期獲得一千六百萬補助重建宿舍，惟考量報廢既有組合屋宿舍相當可惜，因而與縣府、該會協調，最後獲同意拆除再利用，讓社會愛心資源能持續散播。

他說，新建宿舍將是一棟三層樓建物，可住進十五名師長、十六名學生，外加近年已啟用可容納四十人的學生宿舍，將能滿足全校一百六十名學生中，約三分之一的住宿需求，未來宿舍落成則會以廣亮慈善基金會的名義命名，讓以後的學生都能認識學校這段充滿溫馨故事的經歷。

唐進釧則說，當初籌建宿舍，讓學生安心住宿求學，七年過去，組合屋已完成階段性任務，樂見學校有更完善的環境，未來他們則會將組合屋做更妥善的利用安排、將這份愛心延續下去。

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  • 同富國中將組合屋宿舍回贈廣亮慈善基金會，盼讓社會愛心能持續散播，資源再利用。（記者劉濱銓攝）

    同富國中將組合屋宿舍回贈廣亮慈善基金會，盼讓社會愛心能持續散播，資源再利用。（記者劉濱銓攝）

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