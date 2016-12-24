〈中部〉弱勢童欠學費 幼兒園長17年不催不棄
〔記者佟振國／埔里報導〕「自幼家貧、體弱，我深知位居社會底層家庭的無奈與辛苦。」今年五十七歲，在埔里鎮經營幼兒園的潘家宜，因為感同身受，對於弱勢家庭的孩子特別關懷，除不強收費用，也協助轉介社會資源，因為歷經九二一大地震的九死一生，她更成為消防隊鳳凰志工，長年熱心助人，讓她獲得今年好人好事代表肯定。
潘家宜 獲今年全國好人好事代表
中華民國表揚好人好事運動協會舉辦一○五年全國好人好事代表「八德獎」選拔，全國各地推薦一一○人，廿三人入選，埔里鎮福祿貝爾幼兒園長潘家宜脫穎而出獲獎。
潘家宜小時候家境清寒，剛出生時體質虛弱，爸媽怕養不活，還特地晚報戶口，還好她撐了過來，身為老大，更得幫忙為家計奔波的雙親照顧弟妹，國中畢業即到桃園工讀，靠半工半讀完成高中學業，其後從事家庭代工外銷，並在民國八十七年承接幼兒園工作至今。
沒想到隔年就發生九二一大地震，當晚飽受驚嚇的她不忘把自己經營的幼兒園提供為災民安置場所，協助賑災資源分配，災後許多家庭面臨經濟困境，學生欠費問題也格外嚴重，「能做就做，不能做就關門。」潘家宜堅持對弱勢家庭不強收費用，自己只月領一萬二的薪水，至今還是如此，咬牙撐過最艱困的時光，以前幫助過的小朋友，現在結婚生子，也把子女再送到幼兒園給最信任的園長阿姨照顧。
熱心的潘家宜也積極為弱勢家庭學童尋找愛心資源，有小朋友的父親肝癌過世，母親是新住民，還有三位兄姊就讀國小，除協助申請低收入戶，與老師、家長發起愛心捐款，帶動學童、家長一起行善助人。
回饋社會 當家扶及消防局志工
潘家宜目前也是南投家扶中心埔里媽媽服務隊志工，以及縣府消防局最早一批的鳳凰志工，潘家宜表示，感恩老天爺從小到老給她的考驗都能一一克服，讓她有所成長，也希望能夠回饋社會，略盡棉薄之力。
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