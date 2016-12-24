〈中部〉拚服務型政府 涂醒哲做好做滿

2016-12-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲昨到提供便宜房租，照顧打零工者、身障人士及弱勢老人的芳春公寓當志工，宣示要做關心、服務弱勢的政府；外傳內閣可能改組，涂被點名為衛生福利部長人選，對此，他受訪強調「謠言止於智者」，他的任期會做好做滿。

關於有電視台做縣市長施政滿意度調查，涂醒哲名次敬陪末座，涂醒哲表示，除努力改進讓民眾了解市府做的事情，如貨運轉運中心、鐵路高架化、污水下水道等延宕數十年工程，都鴨子滑水、默默在做，只是需要時間才會看到成果。

涂醒哲表示，就任以來就告訴市府同仁要從管理型政府轉型為服務型政府，就職二週年記者會選在芳春公寓，他當志工服務民眾，要讓公務人員知道「身在公門好修行」，以服務型政府讓民眾有感；他簡報兩年來的施政成果時說，湖子內區段徵收提早一年半完成土地分配，KY三27文青基地讓年輕人用月租一千元租用辦公空間，還提供創業輔導。

弱勢民眾盼市長多多關心

嘉義市九華山地藏庵響應市府關懷弱勢，捐贈棉被組給四十名孤苦老人、社會邊緣人，嘉邑行善團則替公寓巷道鋪設柏油路；涂醒哲偕夫人鄭玉娟、地藏庵董事長黃俊森、行善團理事長蔡萬華等人，戴手套、拿抹布打掃樓梯、擦床頭櫃，並更換棉被及枕頭套；一名李姓住戶說，希望涂市長不要只來一次，要多來幾次、關懷孤苦、弱勢老人。