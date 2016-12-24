〈中部〉嘉縣整修農路減列1500萬 三讀通過

2016-12-24

增列道路拓寬經費

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會昨天臨時會，三讀通過縣府所提一○五年度總預算第二次追加（減）預算案，其中，地政處原編列的農路整修改善經費，減列一千五百萬元，建設處增列同額度道路拓寬經費。

議員有意見 但未過半

縣議員詹琬蓁表達異議，認為農民飽受農路顛簸之苦，縣府卻將預算挪至他用，為何不挪用無急迫性的地景藝術創作一千八百萬元？結果雖有六位議員表態反對，但並未過半，原案三讀通過。

縣府建設處長林永福解釋，前兩年農委會一年補助三千萬元改善農水路，今年縣府原自編縣款四千五百萬元，後來農委會補助款經爭取後增至九千萬元，經討論「移緩濟急」，用來改善「太平雲梯」完工後，梅山鄉市區交通，如梅山公園旁的環南路經常塞車，預計拓寬至十五公尺，此部分約九百萬元，大客車停車場預定地附近道路拓寬經費約七百萬元。

議員李國勝表示，太平雲梯因為施工錯誤而重新施工，否則早已完工，縣府今年底才挪經費辦理周邊道路拓寬，應更用心。

縣長︰建設有優先順序

縣長張花冠回應，關心各項建設，只是有優先順序，請議會支持追加（減）預算案；在場議員有詹琬蓁、黃金茂、蔡信典、李國勝、林于玲及詹黃素蓮，舉手反對農水路預算減列。