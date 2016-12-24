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〈中部〉台南區農改場小果番茄賽16獎 嘉縣包辦15個

2016-12-24

冠軍沈榮福 用無毒農法

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕農委會台南區農業改良場昨天舉辦「二○一六健康優質設施小果番茄競賽」，全國有七十二組參賽，評選出十六個獎項，嘉義縣一舉包辦十五個，是大贏家，冠軍得主沈榮福是退休公務員，十年前投入農業，七年多前開始種植玉女番茄，他多次參賽，從沒獲獎，經努力精進，終獲冠軍。

沈榮福今年六十歲，父親在水上鄉種植香瓜，他退休後接下務農事務，許多農友使用過量化學肥料，但他覺得化肥對人體不好，因此向弟弟、嘉義大學園藝系教授沈榮壽請教，使用無毒農法，加上姪子等人也投入農業，家族共同以他父親的名字，將品牌命名為「麗山綠色農園」。

沈榮福種植小番茄以科學化管理，記錄生長情形並做改進，「我邊參加（比賽）邊學」，今年精選參賽的小番茄，每顆都以電子磅秤秤重，外觀漂亮，皮薄多汁，以平均糖度十一‧七度，平均單果重八‧八公克，加上評鑑委員品嘗，獲得總分九十二‧四的高分；能奪冠，沈榮福謙稱「運氣好」。

縣府農業處長林良懋表示，參賽小番茄需通過農藥殘留檢測，經評鑑委員評鑑果重、外觀及色澤，品嘗及檢測甜度、口感及風味，選出的得獎小番茄都是一等一，有來自嘉義、雲林、台南、南投、彰化及屏東等農友參賽，嘉縣幾乎囊括所有獎項，很不容易。

比賽結果，冠軍水上鄉沈榮福，亞軍民雄鄉鄭柏祥、太保市蔡健中，季軍水上鄉沈國全、六腳鄉洪明長、太保市龔慧宗，另有民雄鄉高順慶等十名佳作；縣長張花冠說，嘉縣包辦大多數獎項，農民栽植專業及穩定度一流，顯示「瓜果嘉鄉」實力。

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  • 水上鄉農民沈榮福（右）獲得小果番茄競賽冠軍。（記者林宜樟翻攝）

    水上鄉農民沈榮福（右）獲得小果番茄競賽冠軍。（記者林宜樟翻攝）

  • 水上鄉農民沈榮福種植的小番茄，獲得小果番茄競賽冠軍。（記者林宜樟翻攝）

    水上鄉農民沈榮福種植的小番茄，獲得小果番茄競賽冠軍。（記者林宜樟翻攝）

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