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〈南部〉竊賊出怪招 被逮竟「裝死」

2016-12-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市林姓男子日前在楠梓區偷車代步，卻在燕巢家中被員警發現形跡可疑，員警上前盤查時，林男開車逃逸還擦撞路邊機車，員警將他拖下車後，林男竟耍賴裝死倒臥在地不起，員警事後還搜出安毒，訊後將他依毒品、竊盜等罪送辦。

警方指出，林男（34歲）是燕巢當地的治安人口，昨天傍晚5點多，燕巢分駐所員警宋博仁休假外出吃飯時，剛好看到林男駕駛一輛自小客車從他面前經過，宋員根據過去經驗，認定林可能又涉及竊案，因此立即上前盤查，林見警靠近開始心虛，支吾其詞無法說出車子如何而來，當員警致電回分駐所請求同仁支援時，林竟開車逃離現場。

林在逃逸時，還不慎擦撞路邊機車，幸未造成民眾傷亡；林嫌被警方拉下車後，竟開始耍賴，倒臥在地上裝死不發一語，怪異行徑引起附近民眾圍觀注目，員警無奈之下只好請求救護車到場協助，將他送醫。

警方事後查出林男所駕的車輛，在本月中旬已被通報失竊，且還在他偷來的車上起出3小包安毒，警方先通知車輛失主領回失車，並循線追查林男是否另涉他案。

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  • 林姓男子偷車被逮，竟耍賴裝死倒地不起。 （記者黃佳琳翻攝）

    林姓男子偷車被逮，竟耍賴裝死倒地不起。 （記者黃佳琳翻攝）

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