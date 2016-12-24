〈南部〉中客不來 女導遊拒付扶養費
2016-12-24
未婚生子 男方認領
〔記者李立法／屏東報導〕林姓女導遊與羅男未婚生子，孩子由羅男認領，羅男控訴林女有錢付車貸，卻沒錢養小孩，要求林女每月分攤8000元扶養費，但林女卻以中客不來，被迫休無薪假等理由，表示無力負擔扶養費，法官認為林女具工作能力也有收入，無法免除子女扶養義務，判林女每月應支付5700元，可抗告。
羅男向法官表示，他和林女未婚育有1歲大兒子，自從去年6月由他辦理認領後，林女就開始疏遠他和孩子，偶爾來看孩子，就只帶了幾包尿布和幾罐奶粉，林女有錢買車付車貸，卻沒錢幫他養孩子，他只要求林女每月負擔8000元，林女卻不聞不問。
被控有錢付車貸
林女向法官解釋，她和前夫還有一個3歲半的孩子要養，她的工作是負責接中國遊客團，因中客最近都沒有來台灣，她被迫休無薪假，每個月還要付1萬4千元汽車貸款，實無多餘能力支應羅男，況且羅男當初曾說過不會向她要扶養費。
仍有收入 判須支付
法官認為，非婚生子女經生父認領後視為婚生子女，林女及羅男對孩子都有扶養義務，不因監護權誰屬而受影響，在宅配公司上班的羅男，去年收入和林女差不多，羅男只須扶養一名幼子，林女還得負擔與前夫所生子女扶養費，衡量全案，林女每月應支付5700元與羅男所生子女至成年，另支付先前積欠的3萬7620元給羅男。
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