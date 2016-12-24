〈南部〉舊鞋送愛非洲 亞餐募得8千雙
2016-12-24
〔記者王俊忠／台南報導〕亞洲餐旅學校發起「舊鞋救命」送愛到非洲公益行動，十天來募得約八千雙舊鞋；長榮中學則與中華安得烈慈善協會合作舉行「耶誕愛集盒」活動，學生伸援手將各式禮物放進鞋盒中，送給各地貧困弱勢學童。
長中耶誕愛集盒 助弱勢童
亞餐舊鞋救命行動是第二年辦理，去年發起的三年級學長姊帶領一、二年級學弟妹將這份善行傳下去，發起學生吳敏鴻表示，非洲居民長期遭受沙蚤危害，在無鞋可穿情況下，感染後輕則截肢、重則喪命。一雙民眾不要的舊鞋可幫他們抵抗致命沙蚤，用二手鞋幫非洲赤貧地區學童遠離沙蚤，健康長大。
今年亞餐擴大辦理，在募鞋的十天行動裡，訊息由網路不斷分享，民眾響應熱烈，有遠從新竹清大EMBA同學與好幾所學校支持，有鞋子工廠捐新鞋，有民眾買新鞋來捐，也有消防隊員開雲梯車來捐鞋，志工學生自動自發整理鞋子，看到整間教室堆滿各方捐贈的鞋子，很有成就感。
導師林湘玉說，迄昨天最後一天募鞋，共募得約八千雙鞋子與四萬多元運費捐款，感謝一位釋海隆師父願幫忙分批載送鞋子到台北主辦的國際基督關懷協會，其他鞋子與運費款項也會寄給主辦單位轉送到非洲。
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