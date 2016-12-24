〈南部〉陳幸妤診所今開幕 開心父親阿扁能致詞

2016-12-24

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁的女兒陳幸妤在南市東區林森路開設的牙醫診所，將於今天開幕。昨天陳幸妤主動面對媒體詢問，幾乎有問必答、笑臉迎人，看得出開業當老闆的好心情。對於父親能在開幕時致賀詞，她說很開心；父母親也很期待參加診所開幕。

對於父母親是否會搬到台南跟她一起住？陳幸妤說，最近都在忙籌備診所的事，這還要與家人研究。

陳幸妤昨天主動開記者會，大方讓媒體參觀她的數位化診間，她說，之前在台北過得艱辛，台北媒體天天長期全天候跟拍，壓力很大，如今能從艱辛走過來，很開心，七年前回到台南居住與執業，台南鄉親很熱情、媒體也較友善，她俏皮地對媒體說：「你們會覺得我兇，是因為你們跟我不熟」。

她說，今天開幕活動有邀請南市長賴清德，父、母親與公公、婆婆、丈夫趙建銘都會出席，開業初期，她會在自己診所看週一、二、三、五的白天診，因為晚上要照顧三個兒子，晚上不看診，週六採預約制；週四請另位牙醫師協助看診，日後患者人數如有成長，會再增聘醫師。

陳幸妤表示，開業診所內部診療儀器都數位化，有口內掃描機取代以往的印模機，掃描後能很快製成齒模；會自己開業，是因為自己對感染控制的要求很高，覺得曾服務過的他人診所有時感控沒有做得很好，自己採用德國進口的高級消毒設備，也不斷充實與要求自己的治療技術與設備，要讓患者得到好的牙科治療。

她透露，下週一首日看診，預約患者已額滿，平均一位患者服務時間約十五到三十分鐘，堅持看診品質。談到三個兒子與是否再增產報國？她笑說，大兒子已念國二、小兒子也已小五，脫離養育幼兒的時期很久了，不可能再生啦！