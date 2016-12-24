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〈南部〉天災減產 小番茄評鑑仍很有看頭

2016-12-24

〔記者吳俊鋒／新化報導〕台南區農業改良場昨天舉辦第六屆的小果番茄評鑑競賽，擺上桌「選美」的，都是市場最受歡迎的「玉女」品種，受風災與暖冬的影響，產量減少，參加者比去年少了一半以上，不過仍有七十二組，平均甜度也不錯，相當競爭，專業審查後，由嘉義縣的沈榮福勝出，奪得冠軍寶座。

為提升台灣小果番茄的產業競爭力，並激勵重視健康管理的栽培理念，農改場六年前開始舉辦評鑑活動，因競爭激烈，參賽者逐漸以溫室設施，且用市場接受度較高的玉女進行角逐，拿出最好的爭取佳績。

台南農改場場長王仕賢分析，設施栽培的玉女，可以人為控制水分，甜度會較高，果粒也適中，加上本身皮薄，有助於口感與風味，為比賽的常勝軍，近三年的評鑑活動，參加的幾乎都是這品種。

雖然天災影響收成，但今年參賽整體平均甜度仍達十．一，參賽的果品也要通過藥檢，有的甚至沒有驗出任何殘留，相當不易，評選結果沈榮福奪冠，沈國全與洪明長等居次，季軍有三名，並錄取十位佳作，明年農曆春節前頒獎。

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  • 小果番茄評鑑競賽登場，參加的都是「玉女」品種。（記者吳俊鋒攝）

    小果番茄評鑑競賽登場，參加的都是「玉女」品種。（記者吳俊鋒攝）

  • 審查委員仔細檢視參賽的小番茄，依照各項標準評定、給分。（記者吳俊鋒攝）

    審查委員仔細檢視參賽的小番茄，依照各項標準評定、給分。（記者吳俊鋒攝）

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