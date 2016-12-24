〈南部〉天災減產 小番茄評鑑仍很有看頭
2016-12-24
〔記者吳俊鋒／新化報導〕台南區農業改良場昨天舉辦第六屆的小果番茄評鑑競賽，擺上桌「選美」的，都是市場最受歡迎的「玉女」品種，受風災與暖冬的影響，產量減少，參加者比去年少了一半以上，不過仍有七十二組，平均甜度也不錯，相當競爭，專業審查後，由嘉義縣的沈榮福勝出，奪得冠軍寶座。
為提升台灣小果番茄的產業競爭力，並激勵重視健康管理的栽培理念，農改場六年前開始舉辦評鑑活動，因競爭激烈，參賽者逐漸以溫室設施，且用市場接受度較高的玉女進行角逐，拿出最好的爭取佳績。
台南農改場場長王仕賢分析，設施栽培的玉女，可以人為控制水分，甜度會較高，果粒也適中，加上本身皮薄，有助於口感與風味，為比賽的常勝軍，近三年的評鑑活動，參加的幾乎都是這品種。
雖然天災影響收成，但今年參賽整體平均甜度仍達十．一，參賽的果品也要通過藥檢，有的甚至沒有驗出任何殘留，相當不易，評選結果沈榮福奪冠，沈國全與洪明長等居次，季軍有三名，並錄取十位佳作，明年農曆春節前頒獎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功
就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。…
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 「耶誕搖滾桃樂夜」登場 中壢中正公園開PA
- 張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心
- 吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉
- 柯P兩年做了什麼？ VR360影片看見「西區翻轉」
- 大S剪掉招牌長髮 短髮造型撞臉小S
- 女學生跳樓輕生 疑因走不出車禍傷痛
- 賣散裝蛋 包材只能用一次
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 耶誕送溫情 台中市長林佳龍訪恩友中心
- 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
- 首屆美濃好豆季開跑 鄉親重溫摘毛豆
- 屢偷錢勸不聽 虎媽罰男童 全裸跪路邊
- 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 學生模仿納粹 以色列駐台代表：震驚與遺憾
- 冬颱納坦躍升強颱 外圍水氣下週影響台灣
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 台韓互訪人次今年突破160萬 明年力拚200萬
- 棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟
- 日租套房納管 無照還刊廣告必罰
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 表態參選北市長！羅智強：分三階段進行
- 自由談》一例一休咒語才剛發作而已
- 無以酩狀》Wine Spodiodi：《浪蕩世代》垮掉的一個世代
- 荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬
- 粉絲撞臉阿信出沒小巨蛋 神複製圓眼貓嘴相似度99％
- 公車多一班 學生不必早出門
- 義助麟洛失親兄弟 捐款帳戶成立
- 蔡其昌邀企業 耶誕贈書到偏鄉
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 為何要李妍憬賠50萬？小黃運將說…
- 「地兜位？」高職生尋回台灣老地名的故事
- 高中生扮納粹 府：追究校方責任
- （影音）五月天認發福 遭虧歌迷是存款機
- 田中實加否認捏造灣生身世 稱為保護家人 難提實證
- 大鵬灣水幕光雕平安夜點亮！ 遊客又驚又喜
- 棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉天災減產 小番茄評鑑仍很有看頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分