〈南部〉台南榮家遷建 都計變更明年啟動
2016-12-24
〔記者洪瑞琴／台南報導〕關係東區發展的台南榮民之家遷建計畫，行政院各部會協商達成共識，相關規劃設計與都計變更作業將於明年啟動，市府預計於一○九年完成新榮家建築興建，一一○年榮家搬遷，原址即可展開市地重劃工程。
都發局表示，市府透過與退輔會、軍備局協調合作，未來規劃榮家長照中心在東區平實營區，安養中心在其北側的網寮北營區，兩個基地均鄰近榮總臺南分院，以落實「醫、養合一」，未來並考量安養、養護、長照以及失智等不同程度照護的專業分工，在兩處遷建空間中進行整體性規劃，希望提供長者、家眷以及社區居民友善無障礙空間。
都發局表示，原榮家現址屬機關用地，市府將進行都市計畫重新檢討變更作業，未來能將崇學路打通連接至鐵路地下化後的上方路廊，便捷東區東西向交通，也會配合增設停車空間，除了可改善文化中心周邊停車問題外，亦可併同未來台鐵增設林森通勤站進行整體規劃，提升東區公共服務。
都發局強調，原榮家區內的老樹與榮民生活記憶，市府與退輔會也會配合透過設計規劃保存。
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