| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南榮家遷建 都計變更明年啟動

2016-12-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕關係東區發展的台南榮民之家遷建計畫，行政院各部會協商達成共識，相關規劃設計與都計變更作業將於明年啟動，市府預計於一○九年完成新榮家建築興建，一一○年榮家搬遷，原址即可展開市地重劃工程。

都發局表示，市府透過與退輔會、軍備局協調合作，未來規劃榮家長照中心在東區平實營區，安養中心在其北側的網寮北營區，兩個基地均鄰近榮總臺南分院，以落實「醫、養合一」，未來並考量安養、養護、長照以及失智等不同程度照護的專業分工，在兩處遷建空間中進行整體性規劃，希望提供長者、家眷以及社區居民友善無障礙空間。

都發局表示，原榮家現址屬機關用地，市府將進行都市計畫重新檢討變更作業，未來能將崇學路打通連接至鐵路地下化後的上方路廊，便捷東區東西向交通，也會配合增設停車空間，除了可改善文化中心周邊停車問題外，亦可併同未來台鐵增設林森通勤站進行整體規劃，提升東區公共服務。

都發局強調，原榮家區內的老樹與榮民生活記憶，市府與退輔會也會配合透過設計規劃保存。

廣告
  • 台南榮民之家。（資料照／記者洪瑞琴攝）

    台南榮民之家。（資料照／記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 榮民之家 遷建 都計變更
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功

就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈南部〉台南榮家遷建 都計變更明年啟動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.