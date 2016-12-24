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〈南部〉中國城廣場工程 明年四月發包

2016-12-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國城拆除工程已完工，都發局長吳欣修昨日表示，預計十二月底完成細部設計，明年四月發包施作，希望明年底前為台南帶來都市新亮點。

至於中國城旁邊八十年台南舊魚市場保留議題，市府與文化公民社群開過二次說明會，市府提四項保留方案，其中三項都是移地保留，但文化界仍建議原地保留，如何保留尚未有共識，市府表示，近期內將會舉行第三次說明會。

吳欣修表示，為改善市容觀瞻並將公共利益最大化，未來原中國城建築物坐落基地，將做為大型開放廣場，配合中正路、海安路街道環境改造，帶動周邊整體效益，於舊城區中創造寬敞、舒適的開放空間，提升南市公共場域與生活環境品質，以利推動舊城區環境再生、展現城市新風貌。

中國城景觀改造，市府以「府城軸帶地景改造國際競圖」，徵得都市里人規劃設計公司與李麗如建築師事務所，與荷蘭籍廠商MVRDV團隊，共同規劃設計操刀，將以「潟湖及自然都市概念」，為台南帶來一番新氣象。

吳欣修表示，廣場設計將整合保留原有結構體，改造為遮陽框架以及觀景台，為考量後續設計作業的彈性，目前先將可能再利用的部分保留，與後續工程一起施作，同時在興建期間導入有城市行銷及創意設計等概念，將搭配舉辦配套活動，經由與商圈店家共同合作，以藝術櫥窗及藝術造街等營造活動，創造活潑、生動的街景氛圍，期望能為海安路商圈及中正路商圈注入新活力，呈現文化首都新舊交融的特殊地景風貌。

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  • 中國城拆除後將作為景觀廣場。（記者洪瑞琴攝）

    中國城拆除後將作為景觀廣場。（記者洪瑞琴攝）

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