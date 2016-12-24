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〈南部〉【9月30日議會紛爭】議會衝突釀傷 郭清華過失傷害被訴

2016-12-24

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕今年九月底，台南市議會為了開會問題，藍綠陣營吵得不可開交，九月卅日上午，民進黨市議員郭清華與關上副議長辦公室大門阻止開會的國民黨男議員拉扯時，郭的右手肘不慎撞到站在後方的國民黨女議員洪玉鳳左眼導致受傷。昨台南地檢署依過失傷害罪嫌起訴郭清華。

郭清華回應表示，他出庭時已向洪議員道歉，彼此都是議員同事，希望這件事未來能平和協調。洪玉鳳本人則因出國，尚未作出回應。

檢方調查指出，郭清華於九月卅日上午十一時許，在南市議會一樓，因不滿國民黨議員盧崑福、蔡育輝等人將副議長辦公室大門關上、阻止開會，上前推擠盧崑福、蔡育輝等人時，應注意其推人時，可能與盧等人發生拉扯，導致其行為動作傷及站在旁邊的人，而疏未注意，仍上前推盧崑福等人發生拉扯，郭清華因右手遭盧崑福抓住，在掙脫時，因動作較大，其右手肘撞到站在其後方的洪玉鳳眼睛部位，致洪受有頭部外傷併腦震盪、左眼眼窩底骨折傷害。

另，郭清華被控故意傷害部分，檢察官檢視相關錄影畫面未發現郭有故意打人傷害犯意與動作，不構成故意傷害要件。

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  • 對於被提起公訴，郭清華回應表示，他出庭時已向洪議員道歉，希望這件事未來能夠平和協調。（記者洪瑞琴攝）

    對於被提起公訴，郭清華回應表示，他出庭時已向洪議員道歉，希望這件事未來能夠平和協調。（記者洪瑞琴攝）

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