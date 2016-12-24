〈南部〉台南總預算798.5億 刪減75.4萬過關
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會昨日進行包括總預算案在內的三讀議案二、三讀會，朝野意見不合，爆發兩波激烈衝突，在吵吵鬧鬧中，地方總預算案七九八．五億元，刪減七十五萬四千元過關；另外，基金作業預算部份，南市殯葬事業管理基金支出刪減四萬八千元。
審議過程爆發兩次衝突
而昨天審議過程爆發兩次衝突，一次是上午朝野為了要不要公佈議長盃的活動補助經費，而兩方人馬攻上主席台，民進黨護衛主席賴美惠議長繼續進行議程，國民黨議員則要求發言，拋杯、摔預算書，並喊出清點人數，經二度休息折衝，朝野協商後，同意明年度起公布，下午則因南市食品安全自治條例增修條文爭議，朝野再爆衝突，議長賴美惠在吵鬧中敲槌宣布散會，昨日會議不歡而散。
而昨天審查預算時，交通作業基金關於公共自行車租賃系統，外包費二六五九萬五千元原已刪除，綠議員提出復議動議，大會決議不刪除，但這引發提議刪除該預算的蔡育輝不滿，質疑交通局針對大溪北規劃的輕軌捷運和T-bike自行車跳票，而且他尚未提案免予刪除，大會怎會討論「違法提案」，黨團將尋求管道救濟。
南市一○六年度總預算案歲出編列七九八億五千多萬元，議會審議通過刪減七十五萬四千元，其中文化局的東門圓環藝術景觀改造計畫刪減五十萬元，地政局地價評議委員會的議員出席費及業務委辦費刪減廿五萬四千，目前大會僅餘報告事項、各委員會會勘紀錄報告案等還未通過，待下週一最後一天議程完成。
國民黨團會後強調，絕不會惡意杯葛預算，市長賴清德招商能力差，只會增加房屋稅，國民黨團體恤財政現狀，讓明年度總預算幾乎全數通過，希望民進黨執政要苦民所苦，「不要霸道、霸道再霸道」。
議長賴美惠表示，既然有黨團協商機制，在黨團協商得到共識的情形下，就該合力完成議案審議，民主運行本就是少數服從多數，不應輕易就以清點人數來杯葛議程，民主殿堂不支持暴力，籲請議員理性。
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標題：〈南部〉台南總預算798.5億 刪減75.4萬過關
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