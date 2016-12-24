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〈南部〉政策恐逼後年遷廠 大社石化業者跳腳

2016-12-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄石化產業可能面臨重大變革，大社石化工業區十二家石化廠需於後年（一○七年）完成遷廠，由於政策方向可能於明年決定，廠家抱怨「不能說關就關」。

依照內政部核定「變更大社都市計畫（第四次通盤檢討）案」附帶條件，大社石化工業區土地需從特種工業區降編為乙種工業區，乙種工業區負面表列不得從事石化原料及加工品生產，計畫後年（一○七年）完成遷廠，高雄市政府都委會及內政部可能於明年審查決定時限，影響中石化、李長榮、中纖等十二家石化廠生計。仁大工業區廠聯會等廠方透露，面對「一○七年條款」規定，政府方向要明確，「不能說關就關，石化下游廠商多，員工也有生計問題。」

仁大工業區服務中心主任嚴國豪表示，廠家是依據獎勵投資條例設置，都計法附帶條件是否限制還有爭議，另外，區內多私有土地，合法設置資產不能說搬就搬。

區內李長榮化工丙烯製程於前年（一○三年）導致高雄氣爆，民意強烈反彈要求轉型、遷廠，除了管線危險，冬季排污嚴重也影響空氣品質。

廠家反映，政府石化政策需有長遠一致性規劃，石化為紡織、汽電、電子及運輸等上游，關廠有連鎖效應，更會影響上千員工生計，現階段政策、配套方向不明，還待觀察。

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  • 大社石化工業區內李長榮化工丙烯製程於前年（103年）導致高雄氣爆，民意強烈反彈要求轉型、遷廠。（資料照）

    大社石化工業區內李長榮化工丙烯製程於前年（103年）導致高雄氣爆，民意強烈反彈要求轉型、遷廠。（資料照）

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