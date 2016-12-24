〈南部〉城市好旅宿評比 高雄奪特優

2016-12-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕交通部觀光局一○五年第二屆城市好旅宿評比結果出爐，高雄市奪得最高榮譽「特優」，今年成果發表剛好也選在高雄辦理，高市觀光局長曾姿雯親自出席受獎與分享經驗，也感謝各界對高雄的肯定。

交通部觀光局為提升各縣市政府對轄內旅館業及民宿管理成效，連續兩年規劃評比與成果發表，高市觀光局第一年獲甲等，今年連跳兩級、與金門同列特優。

交通部觀光局說明，評比結果會對廿二縣市排序，優良者予以表揚獎勵，並於成果發表會後辦理研習活動，分享各縣市經驗、也共同討論及增強基層管理旅館業與民宿效能，今年成果發表與研習則選在高雄辦理。

曾姿雯表示，很高興交通部觀光局到高雄辦理成果發表暨研習，她指出，要做好旅宿管理，需要有完整執行規劃、足夠人力、深厚法律素養，還要有高度抗壓能力；從旅宿業登記核發、合法旅館每年定期檢查、非法旅宿業稽查取締，在在需承辦人員下功夫、付出極大心力。

她感謝交通部督導考核，讓縣市政府可檢視一年來執行成效，也保障旅行者住宿安全與消費權益。

觀光局統計，高市合法旅館有三八九家、非法旅館廿四家，合法民宿五十九家、非法民宿兩家；合法者持續督導，非法者開罰後會輔導改善。