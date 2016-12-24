〈南部〉《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功

2016-12-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕就職滿十週年，高雄市長陳菊昨表示，人生最大幸福就是獲得市民信任，她帶領市府團隊拿著「這十年感謝您」字牌，對全體市民的支持與包容表達滿滿謝意。

陳菊也指出，十年前當選市長起，就知道不能只是守成、必須創新，市長任期還有兩年，她與團隊會全力以赴回報市民，高雄轉型一定要成功。

高市府昨播放回顧紀錄片，記錄市府團隊十年成績，從區域特色、環境改善、防洪治水、交通運輸、藝術文化、產業轉型到城市定位等面向一一細數，也承諾剩下兩年任期將全力以赴，不辜負市民期望。

陳菊表示，高雄因長期發展重工業，河川、空氣都被污染，加上中央重北輕南，建設嚴重不足。

她認為高雄須創新改變，從重工業城市轉型成具有多元就業機會、又有優質生活環境的宜居城市。

十年來，市府團隊努力讓各區能展現特色、平衡發展，例如東高雄推動精緻農業與休閒觀光、西邊濱海整治海岸與再造漁港，北高雄開發新市鎮、將捷運紅線延伸，南高雄則以亞洲新灣區為主。

都會核心區從巨蛋到凹子底、美術館、中都濕地公園，經十年發展，已成高雄最優質住宅區與商業區。

陳菊指出，因為高雄的不同，高雄人也有了自信，感謝市民長期支持，會繼續努力、推動高雄轉型。

又被問接閣揆 花媽：力挺林全

陳菊昨再被問及接任閣揆的可能性，她強調支持行政院長林全，形容林全個性溫和、行事堅定且有理想，近期表現越來越穩健；她自己則會很努力，珍惜在高雄的每一天。