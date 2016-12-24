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〈南部〉《觀察筆記》情何以堪

2016-12-24

有人在中國央視上高談如何對付台灣。

他獻策要對付的目標，是自己生長的地方，是自己的國家。他是渡海峽以後變質的嗎？像橘踰淮而為枳一樣。

他到了唐山再怎麼窮凶惡極，如何裝腔作勢，普通話說得如何道地，口徑如何與共產黨一樣，都粉飾不了他是台灣人的本質。

這種本，是不可或忘的，就像吃果子拜樹頭；台灣人供養他做民代逞口舌之能，形諸於國內的竟是鬥出政爭，訴諸國外的，就如在中國罵台灣領導人，獻挾制台灣經濟之策。

是台灣這塊土地給他立足，是台灣社會讓他有發揮空間，是台灣的民主選票送給他耀武揚威的舞台。

縱使沉寂，隕落，也是民主常態，人生之無常，「人無千日好，花無百日紅」，起落沉浮不就是政治之常？

水載舟，亦覆舟。是載抑覆，端看自己苦民所苦嗎？

朝野黨爭又有中國共產黨叫陣，人民一肚子苦水，問檯面人物，誰解苦滋味？

卻是有人摔落台下，以為台灣人對不起他，情何以堪哪！（資深記者黃明裕）

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  • （情境照／路透）

    （情境照／路透）

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