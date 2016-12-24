〈南部〉63年無主骨骸 找到回家的路

2016-12-24

〔記者葉永騫／林邊報導〕72年前林阿土從中國福建到台灣打拚，不料發生意外溺斃死亡，收容在林邊鄉的納骨塔內，今年家人尋親要讓先人回家，在姪孫女林素月奔走及縣府和鄉公所的協助下，終於讓林阿土落葉歸根。

福建籍的林阿土27歲時到台灣工作，38年國民黨政府撤退來台，兩岸音訊中斷，林阿土無法返回中國，妻子及3名子女都留在中國，林阿土35歲時因為意外落水不幸溺斃，由林阿土的姪兒代為收葬，埋骨在林邊鄉公墓，後來林邊鄉公所啟用納骨塔，姪兒因故死亡，林阿土成了無後人管理的墳墓，被安放在納骨塔內。

林阿土的子女今年透過在台灣的姪孫女林素月不斷找尋，縣政府民政處查出在林邊鄉，透過鄉公所協助下找到林阿土的骨骸，但為求確認身分，還由法務部調查局鑑定科採取DNA進行比對，確定了親屬關係才讓林阿土的家屬順利從林邊鄉納骨塔遷出再進行火化、裝罈送回福建老家，落葉歸根與家人團聚。

林素月說，受到很多人的協助，長達9個月的處理才圓滿結束，她特別寫信向縣長潘孟安道謝，感謝熱情的屏東人幫助。