〈南部〉墾丁國小傳遷校 居民掛布條抗議

2016-12-24

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕位在熱鬧墾丁大街上的墾丁國小，日前傳出將研議遷移至周邊牧場用地，二十二日舉辦的墾丁里年度臨時里民大會中，居民們鄭重提出「反對墾丁國小遷校」的訴求，墾管處則強調「尚未成案」。

「反對墾丁國小遷校，反對墾管處圖利財團，國家公園處長滾出恆春！」墾丁居民昨天在墾丁國小周邊掛起抗議布條，反對墾丁國小遷移案，讓百年老校成為歷史。

墾丁里年度臨時里民大會中，針對墾丁國小可能遷移案，做出包括反對墾丁國小遷校、反對墾丁牧場不當釋地、撥用等決議。

墾管處：尚未成案

墾丁里長張昌益指出，墾丁國小有百年校史，如要增設公共設施可以與學校並用，沒道理犧牲校舍，如為了一旁的旅館規劃要犧牲學校，就是圖利財團。

屏縣府教育處副處長許沛祥說，整個規劃是由墾管處提出，目前沒有定案，也未與學校討論，沒有整體規劃情況下，墾丁國小不會單獨遷移到偏遠地區。

墾管處發出聲明強調，墾丁國家公園計畫正值第四次通盤檢討，確實有單位提案墾丁國小遷校，但後續無變更為旅館用地，會以審慎態度保障墾丁里民便捷、舒適就學環境，「財團圈地變更學校用地並非事實。」