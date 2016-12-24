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〈南部〉製造業來投資 明年增6千個職缺

2016-12-24

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天於就職兩週年活動表示，今年招商有成，共二十五家製造業將投資屏東，估計可創造六千個工作機會。

縣府招商有成 投資金額逾270億元

潘孟安指出，如何改變屏東近幾年來的人口外移趨勢，是他就任最大的挑戰，縣府成立招商單一窗口全力招商，他也曾到企業登門拜訪，今年有二十五家製造業在屏東購地準備開設生產線，投資金額超過兩百七十億元，是他就職兩週年最欣慰的事。

今年最熱門的是大慶汽車專區，包括巧新科技、隆興鋼鐵、福展企業、元晶太陽能、富惟、鈺陞、鼎耀、春兆等企業，陸續在專區購地；中碳與安德魯則進駐屏南工業區。屏東工業區與農科園區也有廠商進駐。

潘孟安指出，巧新科技專門生產高級汽車鋼圈，全球超跑都向巧新採購，連英國女王座車也是巧新的鋼圈，未來這些頂級汽車精品都是屏東製造。

潘孟安透露，部分企業已經招募幹部培訓，明年六月會開始大舉招募基層員工，估計可創造六千個工作機會，他希望企業多進用屏東子弟，不僅產品在屏東生產，員工也在屏東消費、置產。

稅務局統計，大慶汽車專區今年多筆土地交易，已創造近三億元的土增稅收。

除了招商成績外，潘孟安也提到屏東長年來缺乏交通建設，他希望新政府能夠加快腳步，把屏東的交通需求盡快定案公告，包括高鐵、高捷延伸、高屏第二快速道路、國道三號延伸等，「尤其高鐵南延不管甲案或乙案都好，最怕都被吃案，又讓屏東人遺憾。」

潘孟安強調，施政不是一蹴可幾，但民眾不能等，希望馬上看到政績，他會時時反省檢討，縣府團隊人事近期內也會調整。

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  • 潘孟安提到招商成果時笑開懷，指估計可創造六千個工作機會。（記者侯承旭攝）

    潘孟安提到招商成果時笑開懷，指估計可創造六千個工作機會。（記者侯承旭攝）

  • 最熱門的大慶汽車專區已陸續蓋起新廠房。（記者侯承旭攝）

    最熱門的大慶汽車專區已陸續蓋起新廠房。（記者侯承旭攝）

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標題：〈南部〉製造業來投資 明年增6千個職缺


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