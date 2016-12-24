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〈台北都會〉圖書館禮物袋 書本玩具統統有

2016-12-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕耶誕節快到了，市圖鶯歌分館人員也趕工包裝禮物，志願服務隊的志工則化身耶誕老公公，在耶誕前夕將裝有書本、玩具的「禮物袋」一一分送至各個弱勢家庭，希望讓弱勢家庭小朋友也能度過一個開心的耶誕節。

鶯歌分館主任黃鎮說，結合玩具銀行與鶯歌志願服務隊，整理近百本的課外讀物等玩具，包裝成「禮物袋」，耶誕前夕送給鶯歌地區的弱勢家庭兒童，作為孩子們的耶誕禮物，一方面為弱勢家庭孩子補充課外讀物與玩具，讓弱勢家庭孩子也能擁有被在乎與祝福的感受。

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  • 市圖鶯歌分館志工整理二手玩具包裝成耶誕禮物。（記者翁聿煌攝）

    市圖鶯歌分館志工整理二手玩具包裝成耶誕禮物。（記者翁聿煌攝）

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