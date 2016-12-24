〈台北都會〉板中組裝雲霄飛車 腦麻生歡樂首航
2016-12-24
〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋高中三年級學生在創客課程突發奇想，耶誕節前夕在校園內組裝雲霄飛車和斜坡軌道供師生同樂，昨天上午的首航啟用典禮，邀請一年級的腦性麻痺學生董芷妤搭乘，芷妤忍不住興奮，短短約五十公尺的木板滑道沿途都有學長姊護持，她從坡頂順利滑下，開心不已，動手實現夢想的高三學生更是樂在其中。
芷妤說，她只有小時候體重還很輕的時候在遊樂園搭過一次雲霄飛車，從此習慣被拒絕，這次好高興學長姊邀請她參加首航，雖然校園裡的雲霄飛車比不上遊樂園的刺激，但是看著學長姊一點一滴把它完成，自己也能夠搭著過山車一路而下，「比遊樂園的還要好玩！」
板中藝術生活老師顏椀君說，學生在上課時提議，想比照日本的高校生在校園搭一座自己的雲霄飛車，大家說做就做，在學校支持下，從九月起規劃、畫草圖、蒐集材料，廿一日起，使用十多塊舊木板、三百張課桌、一百五十張椅子、一千一百個束帶和上萬個釘子，ＤＩＹ完成這座雲霄飛車軌道和兩部過山車，沿途還布置可愛的布景。
全程參與的學生李俊霖說，總共有三一○和三一四兩班的師生一起參與，大家事前花時間討論、架設軌道，如今實現夢想，同學們成就感十足。
念高一特教班的董芷妤，日前看到學長姊在搭建雲霄飛車時，興致盎然，掩不住興奮之情，希望能搭乘，昨天早上她受邀擔任首航嘉賓，非常開心，學長小心翼翼將她抬上過山車，並且沿途注意她的狀況，短短五十公尺的軌道，讓她重溫雲霄飛車的舊夢，也感受到師生的呵護關懷。
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