| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉板中組裝雲霄飛車 腦麻生歡樂首航

2016-12-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋高中三年級學生在創客課程突發奇想，耶誕節前夕在校園內組裝雲霄飛車和斜坡軌道供師生同樂，昨天上午的首航啟用典禮，邀請一年級的腦性麻痺學生董芷妤搭乘，芷妤忍不住興奮，短短約五十公尺的木板滑道沿途都有學長姊護持，她從坡頂順利滑下，開心不已，動手實現夢想的高三學生更是樂在其中。

芷妤說，她只有小時候體重還很輕的時候在遊樂園搭過一次雲霄飛車，從此習慣被拒絕，這次好高興學長姊邀請她參加首航，雖然校園裡的雲霄飛車比不上遊樂園的刺激，但是看著學長姊一點一滴把它完成，自己也能夠搭著過山車一路而下，「比遊樂園的還要好玩！」

板中藝術生活老師顏椀君說，學生在上課時提議，想比照日本的高校生在校園搭一座自己的雲霄飛車，大家說做就做，在學校支持下，從九月起規劃、畫草圖、蒐集材料，廿一日起，使用十多塊舊木板、三百張課桌、一百五十張椅子、一千一百個束帶和上萬個釘子，ＤＩＹ完成這座雲霄飛車軌道和兩部過山車，沿途還布置可愛的布景。

全程參與的學生李俊霖說，總共有三一○和三一四兩班的師生一起參與，大家事前花時間討論、架設軌道，如今實現夢想，同學們成就感十足。

念高一特教班的董芷妤，日前看到學長姊在搭建雲霄飛車時，興致盎然，掩不住興奮之情，希望能搭乘，昨天早上她受邀擔任首航嘉賓，非常開心，學長小心翼翼將她抬上過山車，並且沿途注意她的狀況，短短五十公尺的軌道，讓她重溫雲霄飛車的舊夢，也感受到師生的呵護關懷。

廣告
  • 腦性麻痺學生董芷妤受邀擔任板中雲霄飛車的首航嘉賓，十分開心。 （記者翁聿煌攝）

    腦性麻痺學生董芷妤受邀擔任板中雲霄飛車的首航嘉賓，十分開心。 （記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 板橋高中 校園 腦麻生
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
人行道變好走 千餘機車格被消失

還給行人空間，卻犧牲機車族停車權益，該如何取捨？土城中華路最誇張 騎士怒權益被犧牲新北市工務局在中和、三重、板橋、土城等地區施作人行道改善工…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈台北都會〉板中組裝雲霄飛車 腦麻生歡樂首航


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.