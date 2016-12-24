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〈台北都會〉金山五公共湯屋 免費泡湯開放囉

2016-12-24

〔記者俞肇福／新北報導〕近日氣溫陡降，正是泡溫泉好時機，新北市金山區擁有五座免費溫泉公共浴室，為當地民眾泡湯好去處；金山區長陳國欽說，歡迎民眾週休二日，來金山體驗公共浴室免費泡湯，一來省錢，還可讓身體消除疲勞。

陳國欽表示，金山區地處大屯火山群北側，富含溫泉資源，同時擁有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等四種泉質的溫泉；區內除了溫泉會館林立外，更擁有別處所罕見的溫泉公共浴室共五處，常吸引泡湯客造訪。就連聖露西亞駐台大使艾曼紐都曾兩次拜訪體驗。

陳國欽說，金山區五處公共浴室分別是磺港社區公共浴室、金包里溫泉公共浴室、南屏公共浴室、豐漁里公共浴室、社寮公共浴室；這五處公共浴室以金包里公共浴室與磺港社區公共浴室詢問度最高。

陳國欽說，公共浴室的開放時間（即日起至明年四月卅日），早上五點至九點、下午四點至八點，想要前往體驗泡湯的民眾，要注意開放時間，以免撲空。

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  • 新北市金山區5間公共浴室均為免費湯屋，其中以金包里公共浴室與磺港公共浴室詢問度最高；圖為鄰近金山老街的金包里公共浴室。（記者俞肇福攝）

    新北市金山區5間公共浴室均為免費湯屋，其中以金包里公共浴室與磺港公共浴室詢問度最高；圖為鄰近金山老街的金包里公共浴室。（記者俞肇福攝）

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