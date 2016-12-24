〈台北都會〉情牽烏來 原民創意婚紗、料理新體驗

2016-12-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕原住民文化局與烏來區公所昨天在烏來舉辦「情牽烏來—共譜原味戀曲」原住民婚嫁文化體驗活動，設計出富有原住民族文化特色的創意婚紗，也有特色婚宴料理，讓遊客到烏來，可以感受更深刻的泰雅原民文化，原民局也希望以接待家庭的新型態深度旅遊，帶給遊客更真實的原民生活體驗。

原民局昨天邀請原住民美眉展示融合原住民傳統色彩和風格的婚紗與服飾，原民局長楊馨怡說，原民局今年與紡織研究所合作，讓原住民可以透過數位轉印技術，設計富有原住民族文化特色的創意婚紗，現代感的剪裁與傳統風味兼容並蓄，令人眼睛一亮。

昨天更由烏來的餐館廚師們展示研發的原住民特色婚宴料理，使用在地食材如鱒魚、山豬肉、芋頭、小米、糯米、樹豆、土雞，以及具有原民特色風味的調味辛香料如馬告、過貓、檳榔花、刺蔥、珠蔥、薑葉等，突破以往原住民料理大盤、快炒的作法，將傳統食材融入精緻餐飲，並以創新烹調手法及擺盤，開創原住民料理的新境界，希望未來也能被更多消費者接受。

烏來美麗的自然景色和綠意森林，號稱為大台北的後花園，原民局運用當地的泰雅族群文化特色，規劃新式「接待家庭」深度旅遊及住宿方案，今年擔任接待家庭的十五戶民眾，宋福生與高蓮君夫婦長期參與在地文化及生態保育工作，樂於與遊客分享保育知識和泰雅風情。

高蓮君目前與小兒子一起經營泰雅編織工作坊，開發原民特色的文創商品，她設計的商品今年榮獲新北市「二○一六新北好禮」創意生活組商品，高蓮君說，美麗的文創商品既實用，又能推廣泰雅文化。

楊馨怡邀請大家，走進原民族人的日常生活，是體驗部落文化最直接的方式。