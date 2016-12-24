〈台北都會〉課照中心涉違建超收 議員轟稽查不力

2016-12-24

檢舉人遭不明人士攻擊

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員李慶元昨召開記者會指出，文山區「比利馬課後照顧中心」違法超收學生、以私家車載送學生，且內部裝修與招牌都是違建，住在樓上的陳姓夫妻向業者反映並撥打一九九九後，夫妻倆竟遭不明人士攻擊；李昨怒斥教育局稽查七次未果，建管處也只裁罰一次，讓罪證確鑿的業者逍遙法外。

警方表示嫌疑人已到案

教育局科長穆慧儀坦言須檢討稽查過程，除加強現場與網路資料蒐證，也會修正稽查時間點，不排除近期再次稽查，若違法超收學生或抗拒稽查則可勒令停業。建管處表示，違法招牌拆除案簽辦中，也會要求業者儘速竣工。

比利馬課照中心位於文山區和興路，業者民國九十七年、今年二度裝潢，住在樓上的陳姓夫妻向業者反映，也撥打一九九九投訴，兩人陸續遭到不明人士威脅、毆打，憤而提告。文山一分局偵查隊長張文鋒昨表示，嫌疑人已到案。

業者稱檢舉人只是要錢

課照中心業者楊先生昨強調自己不認識打人的嫌犯，且課照中心各項檢查完全合格，陳姓夫妻一直指控違法，只是要錢。

李慶元怒斥，課照中心大興土木，違法內部裝修及裝設招牌，建管處卻只開罰一次，他調閱監視器還發現，業者超收學生並以私家車載送學童罪證確鑿，教育局今年稽查七次毫無下文，質疑教育局不是稽查不力、就是護航。