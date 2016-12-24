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〈台北都會〉民調直落 柯︰球賽才到半場

2016-12-24

〔記者蔡亞樺、張凱翔／台北報導〕台北市議會國民黨團昨公布市長柯文哲就任兩週年施政滿意度調查，施政不滿意度四十九．七％，不支持柯連任達到五十．一％。對此，柯文哲昨出席活動時說，代表另一半的人支持，反正努力就是了，「球賽才打到半場而已，緊張什麼？」

民調五十．一％不支持連任

該份調查由首都發展協會委託艾普羅民調公司，於本月十九日至廿日進行電話訪問，調查對象為設籍在北市年滿廿歲民眾，完成樣本數為一○八三份（男性五○八位、女性五七五位）有效樣本，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差為正負三個百分點。

民調顯示，柯Ｐ的施政滿意為四十二．二％、不滿意度飆升到四十九．七％；有六十五．五％的台北市民給柯Ｐ施政打不及格分數，為五十五．一分，有五十．一％不支持柯Ｐ競選連任，支持柯連任僅三十九．六％。

調查也顯示，民眾最不滿意柯文哲的原因包含，不喜歡柯Ｐ領導風格六十．九％居冠，大巨蛋風波五十四．九％、砍重陽敬老金四十四．八％、交通壅塞三十七．五％、市府人事爭議三十六％、沒有政績九．九％。

柯︰代表另一半的人支持

另外，北市府工程爭議一樁接著一樁，多項重大工程建設的施政「不滿意度」皆高達六成以上，如大巨蛋案不滿意度七十一．五％、南港機廠聯開案解約案不滿意度六十七％、台北藝術中心場地興建停擺不滿意度五十五．七％。

黨團書記長王欣儀說，柯的施政方針不尊重專業、蠻橫硬幹，如大巨蛋案執意停工，結果停滯一年半後仍重回原點，朝復工方向進行，但已浪費掉許多社會成本，賠掉市民權益。市議員汪志冰也批，柯Ｐ執政兩年，愈來愈像政客，北市現在在急診室，最後兩年應推出葉克膜了。

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  • 台北市議會國民黨團公布柯文哲上任兩週年的施政滿意度民調結果，批柯民調難看。（記者郭逸攝）

    台北市議會國民黨團公布柯文哲上任兩週年的施政滿意度民調結果，批柯民調難看。（記者郭逸攝）

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