〈台北都會〉柯想做滿8年 綠有意推自己人
〔記者郭逸、蔡亞樺、張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲前天接受媒體專訪，首度透露將爭取市長連任，表示「想做滿八年」，但柯上任後民調直直落，支持度也不如以往，民進黨和國民黨虎視眈眈，若民調持續一蹶不振，勢必推出競逐人選；柯昨受訪時強調，做好每天的工作，就是連任最好的準備，「你不曉得誰是你對手，但考第一名的條件是第二名比你差。」
民進黨市議員李慶鋒說，黨內最快明年底才會啟動初選機制，柯文哲還有一年可努力；民進黨市議員梁文傑分析，柯已流失許多中間選民，但如果民調維持四成左右，且對手戰力不佳，柯仍可力拚連任。
找母雞帶小雞 國民黨︰人選難覓
國民黨市議員陳永德認為，柯文哲政績不佳，民調不見起色，連任不易；但他也坦言，國民黨找不到母雞帶小雞的人選，雖然前立委丁守中、現任立委曾銘宗及前行政院長張善政都是討論人選，但年紀都太大，不符市民期待，年輕世代如立委蔣萬安或李彥秀則資歷淺短，黨內參選市長的人選難產。
柯文哲昨早出席活動受訪時說，當市長最想做的事，就是改變企業文化，讓每個人知道什麼是對的、什麼是錯的，「最好的管理就是不用管理。」柯直言，自己很討厭低價搶標、追加預算的做法，他也討厭說謊、吃裡扒外，並坦言自己從政是個意外，內心沒有太多慾望。
柯媽媽勸退 柯︰「不聽媽媽的話」
柯文哲民調沒起色，時常被議員砲轟，「柯媽」何瑞英於心不忍，先前勸柯不要選下一屆市長，只是柯本月廿二日接受媒體專訪時，首度表態參選到底，專訪中提到想做滿八年、到六十三歲再退休，柯昨表示，其實現在他就可以退休了，但應先「做到讓文化深植人心，再由台北擴散到全國」再走。
民進黨兩年前傾全力支持柯文哲競選市長，如今有意推出黨內人選力拚。民進黨台北市黨部主委黃承國表示，柯是否連任，關鍵在於自己，若柯的支持度一蹶不振，挑戰市長大位的人自然浮現，但黨內尚未開始初選機制；外傳柯將入黨，黃則重申子虛烏有。
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