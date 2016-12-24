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〈台北都會〉三重精華地作車輛保管場 民代促遷移

2016-12-24

〔記者李雅雯／新北報導〕三重區五華街、三賢街口的機關用地，交通局借用作為長期占用車輛保管場，該區塊緊鄰社區、商場，可說是精華地段，地方民代認為太可惜，建議車輛保管場覓地遷移；交通局指出，必須找到其他適合用地才能搬遷。

該塊機關用地屬警察局三重分局，目前未有具體廳舍興建計畫，由交通局借來作為長期占用車輛保管場，為了善盡「保管」責任，四周由鐵皮圍籬圈起，另還加設保全。

市議員李坤城說，先前有民眾質疑，到底這塊地是用來做甚麼的，經了解原來是車輛保管場，由於這塊地緊鄰多個社區、熱鬧賣場，用來放車輛實在太可惜、太浪費，建議保管場遷移他處，該區塊在不違反地目使用原則前提下，另做些民眾可親近、可使用的開放空間。

長期占用車輛保管場全新北市就這麼一處，即長期占用路邊停車格的車輛拖吊後，先停放一般拖吊保管場，經過一定時間沒有車主領取，才會移到該處繼續保管，公告三個月後仍無車主領回，就會拍賣；目前該處存有八十一輛汽車、十四輛機車。

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  • 三重區五華街、三賢街交叉口機關用地，周邊搭有鐵皮圍籬，目前作為長期占用車輛保管場使用。（記者李雅雯攝）

    三重區五華街、三賢街交叉口機關用地，周邊搭有鐵皮圍籬，目前作為長期占用車輛保管場使用。（記者李雅雯攝）

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