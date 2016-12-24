〈台北都會〉人行道變好走 千餘機車格被消失
〔記者賴筱桐、張安蕎／新北報導〕還給行人空間，卻犧牲機車族停車權益，該如何取捨？
土城中華路最誇張 騎士怒權益被犧牲
新北市工務局在中和、三重、板橋、土城等地區施作人行道改善工程，為騰出公共空間，部分地區原有機車格位被塗銷，總計兩年來共一一五七個機車停車格消失不見。
市議員李坤城指出，市府推動騎樓整平及人行道拓寬工程，保障行人安全，立意良善，卻造成機車格大量減少，逼得機車停到人行道，形成亂象，例如蘆洲中山一路拓寬後，機車格減少五十三個，三重力行路少了五十九個，最誇張的是土城中華路，竟縮減一千多個，騎士無處可停車，被迫違停屢遭舉發，大罵「到底想逼死誰」？工務局、交通局應協調，避免美意打折扣。
民眾轉進巷弄違停遭舉發 苦不堪言
市議員何博文表示，新北市機車數量高達兩百多萬輛，近兩年施作十七條人行道，機車格位從五八四六個降到四六八九個，共減少一一五七格，民眾在巷弄鑽來鑽去，找不到停車位，只好違規停車，警察局接獲檢舉連夜取締，遭開單的騎士有苦難言，他要求明年須在不減少機車格位情況下施作人行道。
土城區員仁里里長洪永富說，中華路人行道鋪設十多年，路面多處破裂、損壞，好不容易等到市府有經費改善，施作完畢卻塗銷多處汽機車格，導致周邊出現亂停車現象，人行道加寬二．五米後，當地商家因營運空間變大受惠，反而機車族抱怨連連，事實上人行道旁仍有空間，應可劃設停車格。
交通局：儘量不減少原來停車空間
養工處長林茂盛解釋，人行道工程設計階段皆會同交通局、警察局、區公所等開會審查，因配合營建署推動人本環境政策，增設機車彎以利人車分流，並規劃公共設施廊帶，例如放置變電箱或依民眾需求增設斜坡道，導致部分路段停車空間減少，但部分地區施工後機車格位反而增加，例如林口區文化三路增加五十一個，三重區力行路增加八十九個，日後規劃會把停車需求納入考量，積極與地方溝通。
交通局長王聲威說，未來工務局辦理人行道改善計畫時，將配合調查周邊停車情形，儘量在不減少原來停車空間的前提下施工，若有需要將尋找替代空間，評估增設停車格。
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