| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任

2016-12-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕縣長徐耀昌昨天召開就職二週年記者會，向縣民報告施政成果，他當眾宣布，苗縣府七百八十八位臨時人員及約聘、僱人員全部留任，讓這些員工直呼「真的是好消息，可以安心過個好年了。」

徐耀昌指出，經總統蔡英文及行政院長林全、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌等人協助苗縣府各項財政調度，目前年關亟待支出的十五億元資金，已順利到位。

苗縣府財政處表示，公教人員的薪水、年終獎金及退休公教人員退休金等，都會在農曆過年前如期發放，有關廠商上融資平台及相關社區、社團提出請領憑證者，也會在農曆過年前支付。

徐耀昌指出，在資源不足，人力又一再緊縮的情況下，縣府團隊仍戮力以赴，屢創亮眼績效，相當不易，感謝所有員工這兩年的辛勞跟付出，他宣布縣府所有約聘僱及臨時人員，除九位因個人因素或另有生涯規劃而辭職外，明年全數留聘，期待大家繼續為苗栗打拚。讓在場的臨時及約聘僱人員相當開心。

縣府人事處及行政處指出，明年留任的約聘人員有九十五人、約僱人員二百零七人、臨時人員四百八十六人。Venisim in hendigna alit wis dio duis aliquis nulla feuisim

廣告
  • 縣長徐耀昌召開就職兩週年記者會，與吉祥物「貓裏喵」共舞慶祝。（記者張勳騰攝）

    縣長徐耀昌召開就職兩週年記者會，與吉祥物「貓裏喵」共舞慶祝。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐耀昌
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈北部〉《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.