〈北部〉學校申辦輔具 李文煥行政不吃力

2016-12-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕李文煥除了教學，也肩負學校特教相關行政，尤其教育部對特教十分要求，舉凡課程大綱、課表、課程計畫等，李文煥都得處理，特教組儼然「小學務處」，甚至得跨足總務處的校園無障礙空間設備，業務繁重，學校擔心他視力更惡化，協助向縣府申請擴視機、掃瞄機等輔具，讓他得以效率作業。

工作所需 身心障勞工可申請

縣府勞工及青年發展處表示，身心障礙者與一般人相同，都期盼擁有一份適合自己的工作。為讓身心障礙者順利進入職場及穩定就業，勞動部推出職務再設計計畫，藉由輔具申請，協助身障者克服職場上面臨的障礙。

勞工服務科表示，縣內年滿十五歲到六十五歲勞動力人口的身心障人士，有一萬五千多人，不過，今年僅有十七件完成申請，每人每年最高補助十萬元，歡迎身心障雇主、身心障自營者或勞工提出，由勞動部專家學者到身心障勞工工作職場，針對工作所需，評估建議輔具，以利勞工作業。

勞工服務科舉例，若有身障者從事上、下貨等搬運重物工作，容易造成腰椎盤突出，產生職業傷害，可能就會建議設置油壓升降平台，以利作業。

李文煥說，行政業務文書往返頻繁，若沒有擴視機、掃瞄機等協助，處理起來將會很吃力，他感謝學校協助申請，他也鼓勵更多身心障礙朋友，適當運用資源，為自己圓夢。