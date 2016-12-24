| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉此生要精彩一次 視障師苦讀力爭

2016-12-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗國中特教組長李文煥，雖然重度視覺障礙，但不向命運低頭，他苦讀力爭上游考取彰化師範大學，還有乙級按摩師、盲用電腦講師等證照，任教十年來，傾力貢獻所學，不僅投入校內特教、資源班學子教學，更巡迴他校，工作繁忙，但他甘之如飴，希望「這群孩子的未來，也能活得精彩」。

李文煥傾所學 扶持特教孩子

李文煥是苗栗市子弟，國中時期，視力驟退，視力僅有○．○一，眼前僅剩模糊、破碎光影，父母帶他四處求診，只得到「不明原因的視神經萎縮」答案。生性活潑、好動的他，生活也像窗戶拉下捲簾般「唰」地一聲墜入黑暗。

國中畢業後，雙親考量兒子的情況，開了一家雜貨店讓李文煥管理，讓他邊適應學習看不到的生活，也希望他培養一技之長，可以謀生。

李文煥擔任了多年「店長」後， 一天夜裡，他從廣播聽到盲人奮發向上的故事，主角過得如此精彩，也希望此生要精彩一次，遂離開躲了八年的家，開始學點字、鋼琴調音、按摩，並考取台北啟明學校，重拾書本的他，高中三年成績名列前茅，推甄上彰師大，並以特教老師為職志。

兼任特教組長 忙碌甘之如飴

李文煥說，他重拾書本到啟明學校時，已經廿二歲，是班上是最老的學生，也是摸點字最慢的一個，往往同學摸完一頁，他還在前面兩行。但是他每天都很努力學習，為了念書，高三時每天只睡三、四個小時。

大學時期，李文煥完成智障、學障、視障三項專業科目，以第二名的學行成績畢業，回到母校苗栗國中服務，擔任特教教師兼組長，傾力奉獻所學，也以自身故事激勵學子，期盼他們不要因身體缺陷而受限，認真活出生命的精彩。

除了校園，他也是現任苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長，推動生活與心理上的支持、諮商及就業準備及訓練等社會工作，讓視障朋友能自力更生、重拾自信與自尊。

廣告
  • 苗栗國中特教組長李文煥（中），雖然重度視覺障礙，但不向命運低頭，苦讀力爭上游考取彰化師範大學，投入特殊教育為孩子奉獻。（記者彭健禮攝）

    苗栗國中特教組長李文煥（中），雖然重度視覺障礙，但不向命運低頭，苦讀力爭上游考取彰化師範大學，投入特殊教育為孩子奉獻。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人物
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈北部〉此生要精彩一次 視障師苦讀力爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.