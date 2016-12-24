〈北部〉此生要精彩一次 視障師苦讀力爭

2016-12-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗國中特教組長李文煥，雖然重度視覺障礙，但不向命運低頭，他苦讀力爭上游考取彰化師範大學，還有乙級按摩師、盲用電腦講師等證照，任教十年來，傾力貢獻所學，不僅投入校內特教、資源班學子教學，更巡迴他校，工作繁忙，但他甘之如飴，希望「這群孩子的未來，也能活得精彩」。

李文煥傾所學 扶持特教孩子

李文煥是苗栗市子弟，國中時期，視力驟退，視力僅有○．○一，眼前僅剩模糊、破碎光影，父母帶他四處求診，只得到「不明原因的視神經萎縮」答案。生性活潑、好動的他，生活也像窗戶拉下捲簾般「唰」地一聲墜入黑暗。

國中畢業後，雙親考量兒子的情況，開了一家雜貨店讓李文煥管理，讓他邊適應學習看不到的生活，也希望他培養一技之長，可以謀生。

李文煥擔任了多年「店長」後， 一天夜裡，他從廣播聽到盲人奮發向上的故事，主角過得如此精彩，也希望此生要精彩一次，遂離開躲了八年的家，開始學點字、鋼琴調音、按摩，並考取台北啟明學校，重拾書本的他，高中三年成績名列前茅，推甄上彰師大，並以特教老師為職志。

兼任特教組長 忙碌甘之如飴

李文煥說，他重拾書本到啟明學校時，已經廿二歲，是班上是最老的學生，也是摸點字最慢的一個，往往同學摸完一頁，他還在前面兩行。但是他每天都很努力學習，為了念書，高三時每天只睡三、四個小時。

大學時期，李文煥完成智障、學障、視障三項專業科目，以第二名的學行成績畢業，回到母校苗栗國中服務，擔任特教教師兼組長，傾力奉獻所學，也以自身故事激勵學子，期盼他們不要因身體缺陷而受限，認真活出生命的精彩。

除了校園，他也是現任苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長，推動生活與心理上的支持、諮商及就業準備及訓練等社會工作，讓視障朋友能自力更生、重拾自信與自尊。