〈北部〉此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗國中特教組長李文煥，雖然重度視覺障礙，但不向命運低頭，他苦讀力爭上游考取彰化師範大學，還有乙級按摩師、盲用電腦講師等證照，任教十年來，傾力貢獻所學，不僅投入校內特教、資源班學子教學，更巡迴他校，工作繁忙，但他甘之如飴，希望「這群孩子的未來，也能活得精彩」。
李文煥傾所學 扶持特教孩子
李文煥是苗栗市子弟，國中時期，視力驟退，視力僅有○．○一，眼前僅剩模糊、破碎光影，父母帶他四處求診，只得到「不明原因的視神經萎縮」答案。生性活潑、好動的他，生活也像窗戶拉下捲簾般「唰」地一聲墜入黑暗。
國中畢業後，雙親考量兒子的情況，開了一家雜貨店讓李文煥管理，讓他邊適應學習看不到的生活，也希望他培養一技之長，可以謀生。
李文煥擔任了多年「店長」後， 一天夜裡，他從廣播聽到盲人奮發向上的故事，主角過得如此精彩，也希望此生要精彩一次，遂離開躲了八年的家，開始學點字、鋼琴調音、按摩，並考取台北啟明學校，重拾書本的他，高中三年成績名列前茅，推甄上彰師大，並以特教老師為職志。
兼任特教組長 忙碌甘之如飴
李文煥說，他重拾書本到啟明學校時，已經廿二歲，是班上是最老的學生，也是摸點字最慢的一個，往往同學摸完一頁，他還在前面兩行。但是他每天都很努力學習，為了念書，高三時每天只睡三、四個小時。
大學時期，李文煥完成智障、學障、視障三項專業科目，以第二名的學行成績畢業，回到母校苗栗國中服務，擔任特教教師兼組長，傾力奉獻所學，也以自身故事激勵學子，期盼他們不要因身體缺陷而受限，認真活出生命的精彩。
除了校園，他也是現任苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長，推動生活與心理上的支持、諮商及就業準備及訓練等社會工作，讓視障朋友能自力更生、重拾自信與自尊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場
- 為聽障生開扇藝術窗 潘元石獲頒台南文化獎
- 突然尿不出來 恐感冒藥引起的
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 鍾小平展開罷免柯P連署 稱要讓比賽快點結束
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 羅智強參選北市 自稱「國民黨贏面非常大」
- 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 送夕陽迎曙光 ／元旦連假 風景區迎賓
- 買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒
- MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄
- 蘇起：美中關係不好不壞 對台最有利
- 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 兄弟新帥出爐 「美」 極了
- 小小說 平井先生
- 2018想拚連任 柯P自爆最大的牽掛是...
- 洪秀柱通過黨魁提前選舉 吳敦義轟影響團結
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- 林萬億：18％分年砍 最晚6年退場
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
標題：〈北部〉此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email