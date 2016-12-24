〈北部〉竹市》打造首座「紙圖書館」 頂埔學童悅讀
2016-12-24
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市推動「新校園運動」，市長林智堅昨天到頂埔國小參觀新竹市第一座「紙圖書館」，與學生在用瓦楞紙做成的桌椅玩桌遊。小朋友都說，現在好喜歡到圖書館，有各種好玩的圖書，一點都不無聊！
林智堅說，閱讀是一切學習的基礎，更是新竹市教育重點工作，市府推動「新校園運動」，硬體設備以人為本，軟體設施以兒童為主體，結合社會資源活化圖書館，讓學生們都愛上閱讀。
瓦楞紙桌紙 圖館變有趣
他感謝正隆公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司提供大批圖書，並用環保瓦楞紙做成桌椅、書櫃，讓頂埔國小打造活潑有趣的全台第九座綠色書香紙圖書館，美化了閱讀空間，更營造圖書室為故事書的文本情境，讓圖書館更具書香童趣。
頂埔國小校長李敦仁說，紙圖書館啟用後，學生到圖書館的頻率增加了，個個期待閱讀課，常常覺得在圖書館的時間不夠，透過說書說故事、寫書繪製心智圖、玩書桌遊、展書書展、享書好書分享、創書創客等六大主題課程，展現多元閱讀活動。
李敦仁說，頂埔國小爭取教育部補助與市府配合款共兩百五十萬元，啟動老舊圖書館再生計畫，活化與改善圖書室採光通風、動線不良問題。大幅整修後的「書仙綠境」圖書室，結合企業捐贈的「紙圖書館」，推動閱讀課程。
學生們昨天朗讀繪本詩詞，還表演繞口令，邀請林智堅玩最夯的桌遊。在互動學習中，學生們都說，圖書館變得好有趣，每到下課就迫不及待想到圖書館，有如進入一座探索樂園，書種變多變新，空間變寬敞，還有各種益智遊戲，實在很好玩！
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