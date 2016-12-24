| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市》打造首座「紙圖書館」 頂埔學童悅讀

2016-12-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市推動「新校園運動」，市長林智堅昨天到頂埔國小參觀新竹市第一座「紙圖書館」，與學生在用瓦楞紙做成的桌椅玩桌遊。小朋友都說，現在好喜歡到圖書館，有各種好玩的圖書，一點都不無聊！

林智堅說，閱讀是一切學習的基礎，更是新竹市教育重點工作，市府推動「新校園運動」，硬體設備以人為本，軟體設施以兒童為主體，結合社會資源活化圖書館，讓學生們都愛上閱讀。

瓦楞紙桌紙 圖館變有趣

他感謝正隆公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司提供大批圖書，並用環保瓦楞紙做成桌椅、書櫃，讓頂埔國小打造活潑有趣的全台第九座綠色書香紙圖書館，美化了閱讀空間，更營造圖書室為故事書的文本情境，讓圖書館更具書香童趣。

頂埔國小校長李敦仁說，紙圖書館啟用後，學生到圖書館的頻率增加了，個個期待閱讀課，常常覺得在圖書館的時間不夠，透過說書說故事、寫書繪製心智圖、玩書桌遊、展書書展、享書好書分享、創書創客等六大主題課程，展現多元閱讀活動。

李敦仁說，頂埔國小爭取教育部補助與市府配合款共兩百五十萬元，啟動老舊圖書館再生計畫，活化與改善圖書室採光通風、動線不良問題。大幅整修後的「書仙綠境」圖書室，結合企業捐贈的「紙圖書館」，推動閱讀課程。

學生們昨天朗讀繪本詩詞，還表演繞口令，邀請林智堅玩最夯的桌遊。在互動學習中，學生們都說，圖書館變得好有趣，每到下課就迫不及待想到圖書館，有如進入一座探索樂園，書種變多變新，空間變寬敞，還有各種益智遊戲，實在很好玩！

廣告
  • 新竹市第一座「紙圖書館」落腳頂埔國小，學童們下課就往裡面跑，閱讀、玩桌遊、做手作。（記者洪美秀攝）

    新竹市第一座「紙圖書館」落腳頂埔國小，學童們下課就往裡面跑，閱讀、玩桌遊、做手作。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 紙圖書館
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈北部〉竹市》打造首座「紙圖書館」 頂埔學童悅讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.