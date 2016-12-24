〈北部〉湖口》和興鎮搭「愛玉廊道」 自製可食地景
2016-12-24
〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉和興鎮社區擁有近五百戶、兩千多人，十多年來陸續栽種兩千多棵樹，近兩年更在社區規劃師帶動下，以「食物森林」概念，利用畸零地種菜，讓居民隨時免費摘取，昨天更攜手打造一座「愛玉廊道」可食地景作為示範。
前和興鎮社區管委會總幹事古靜江說，社區在民國九十一年興建完成，占地兩萬四千坪，建地和空地各半，其中，空地有八十％是綠地，在歷屆管委會努力下，十多年來栽種二百多種總計二千多棵樹，堪稱是居住林間的社區。
一○三年社區居民投入縣府交通旅遊處的社區營造計畫，環境調查發現，社區擁有許多可食植物，加上食安風暴，因此以食物森林概念，以枯枝落葉做有機堆肥，還成立有機蔬菜班，鼓勵居民採友善農耕法在空地種菜，目前社區菜園約有八百坪，自成一個小型生態系，由居民共同維護、收穫與分享。
去年社規師提案，在社區以環保八孔磚，打造一條和興小徑並爭取環保局補助，建置植栽銀行，無償提供居民享用。
居民們發現，參與栽種蔬果除了可以吃，可美化環境，過程中更加深住戶凝聚力。因此今年提出愛玉廊道計畫，昨天號召六十名社規師，分放樣、釘樁、編織三組，以竹子為主要材料，大夥捲起衣袖，在社區三百多坪大的公園打樁、立竹柱、編織棚頂，搭建出近一百公尺長的廊道。
社規師陳怡禎說，接下來會邀請社區居民，帶著孩子一起種下愛玉、百香果等作物，讓它們攀上竹架，形成蔬菜及花卉花園，增添景觀休憩空間，也有安全蔬果可享用，在生活中落實食農教育。
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