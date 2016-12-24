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〈北部〉新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

2016-12-24

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並將我國代訓的新加坡「星光部隊」趕出台灣。

軍方：訴求會回報上級

陸軍裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘則說，將在接獲鄉民的具體訴求後回報上級，同時加強與地方溝通、協調。

打靶只補償定置網漁業

新豐鄉漁業文化發展協會理事長方榮華（見右圖右）說，自民國五十二年來，坑子口靶場對海射擊，造成新新豐坡頭等四村漁民無法正常出海作業，嚴重影響生計；八十年間經地方抗議，軍方僅補償定置網漁業的損失，卻對一般漁民船主視而不見。

一般漁民連署追討損失

方榮華說，協會發起連署陳情，已有約二千多名漁民簽名加入，要求補償數十年來的漁業權損失，每艘船兩百萬元。射擊演訓導致漁船須繞道行駛，今起應每艘船每月補貼油料三萬元；對於從事近海捕撈的漁民，今起應每人每月補貼兩萬元；另外要求補助每個漁民的健保費。

協會初步統計，新豐鄉坡頭、上坑、鳳坑和新豐等四村漁民，目前約有三千多人，漁船約二百多艘。

徵地爭議陳情閣揆求償

坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅（見右圖左，記者廖雪茹攝）也指控，經地方抗議，軍方雖在八十五年間辦理土地徵收，但低價徵收、無安置計畫，甚至欺騙百姓時效已過，造成業主未能依法申請以地易地或農地變更建地等權益，有一百多名業主受害。

鄭進宅說，促進會向國防部和外交部陳情，卻互推職責，已向行政院長林全陳情。他們要求政府補償損失，否則不排除癱瘓海上射擊區，還要把我國代訓的新加坡星光部隊趕出台灣！

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  • 新豐鄉漁業文化發展協會理事長方榮華（右）和坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅（左）建請政府儘速妥善處理漁、農民的損失，否則不排除將阻撓射擊，並將在我國代訓的新加坡「星光部隊」趕出台灣。（記者廖雪茹攝）

    新豐鄉漁業文化發展協會理事長方榮華（右）和坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅（左）建請政府儘速妥善處理漁、農民的損失，否則不排除將阻撓射擊，並將在我國代訓的新加坡「星光部隊」趕出台灣。（記者廖雪茹攝）

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