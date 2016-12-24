〈北部〉【議員諍言】民代出身 要更圓融細膩
2016-12-24
記者洪美秀／專題報導
民進黨籍新竹市長林智堅就任兩週年，一份媒體最新民調顯示，林智堅在全國縣市首長施政滿意度拿到第二名。民進黨新竹市黨部主委、市議員曾資程說，這兩年新竹市真的不一樣，市民有了榮譽感，建設成果越來越明顯，整個城市活潑起來，財政也逐漸健全，能有此成績，令人感動與欣慰。
建設香山 配套也要跟上
不過，當掌聲響起，民代也提出諍言，國民黨籍市議員賀玉燕認為，市府投入香山建設，成功打造青青草原，卻沒有完整配套措施，尤其交通建設應加把勁，不要帶動了觀光，卻造成交通惡化，成為香山人的痛。
府會溝通 身段應更柔軟
國民黨籍市議員段孝芳、陳治雄與市議會新民意問政聯盟市議員黃美慧、許文棟和民進黨市議員施乃如也都肯定市府團隊的認真、用心，認為新竹市變得更有朝氣與活力，但市府與議會的溝通還要加強，市長是民意代表出身，期許身段應更柔軟，尊重代表民意的市議會決議。
常辦活動 求多元重效益
陳治雄提醒市府團隊，辦活動雖可收立即效果、提升知名度，但應多元周詳，例如市府不辦跨年晚會，卻辦西洋的耶誕感恩晚會，應考量兩者之間的效益取捨。
民進黨籍市議員李妍慧說，新竹市人口年輕，兒童多，但市府應照顧各族群的需求，長輩的聲音也應被重視，建議多舉辦長輩可以參加的活動。
暢通交通 路平深入巷弄
許文棟則期許市府團隊做得更細膩，像路平計畫，除了主要道路，更應落實到巷弄，還有大型重要建設如公道三、客雅大道明湖路以東的打通等，市府團隊都應再努力。
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