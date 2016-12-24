〈北部〉《就職兩週年》林智堅：幸福城市不是口號
記者洪美秀／專訪
民進黨籍新竹市長林智堅就職兩年，從原本民調後段班躍升到前段班，同時展現城市美學，推動有感建設，提升市民榮譽感，獲選全國幸福城市第一名。他說，接下來還有多項建設要推動，會讓市民感受到這座年輕古城的活力新貌。
團隊打拚 面對解決問題
以「加速吧！新竹」為訴求打贏市長選戰的林智堅說，兩年市政工作讓他體會「急不得」的智慧，因為「一個人快，都不如團隊一起跨出那一步」。他領悟到，成功就是在處理每個細節，他放慢「心」傾聽團隊的聲音，面對問題、解決問題。
從一開始與市府團隊的磨合，到現在一起打拚，林智堅說，很多市府同仁有了笑容，工作的節奏、步伐更穩健，因為城市的光榮感回來了，加上「打拚有市民微笑的回饋」，努力、用心真的「很值得」！
投資教育 活絡藝文參與
林智堅細數兩年完成的政績，公私幼兒園比例提高了、為國中、小學生在學校設置一萬個櫃子，並規劃設立關埔小學及華德福實驗學校。
為長輩裝全口假牙、推動老人共餐及長照2.0計畫，舉辦仲夏藝文季、伊索動物園、感恩季等藝文、親子活動，這些都吸引市民熱烈參與。此外，加強市容整潔及景觀綠美化，讓新竹市成為宜居幸福城市。
人本宜居 改造道路公園
林智堅說，兩年來，他也完成一百萬平方公尺的路平計畫、全面建置YouBike站點、改善啟用國道客運新竹轉運站、打造青青草原北台灣最長磨石子溜滑梯及中央兒童公園，並讓閒置的眷村土地變身為公園、棒球場、停車場，還完成了八百公尺的護城河再造工程和經國路園道景觀工程，並拓寬高峰路、大學路五十一巷等。
串連綠廊 推動新竹之森
他說，新竹市的建設已經起飛，接下來他還會推動「新竹之森」串連市中心周邊四．六公里的城市綠廊帶，推動興建兒童醫院，完成公道三、竹市十四線，以及改造新竹公園、新竹動物園、南寮新漁人碼頭，改善新竹火車站人行道鋪面，要讓市民重拾城市光榮感。
「不畏挫折，用正能量拚市政。」林智堅說，新竹市這座年輕古城的改變已被看到，幸福城市不是口號，而是市民共同締造的甜美果實！
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標題：〈北部〉《就職兩週年》林智堅：幸福城市不是口號
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