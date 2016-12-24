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〈北部〉桃園漁會今促銷烏魚 每尾10元

2016-12-24

〔記者謝武雄／大園報導〕大園區竹圍漁港的漁民，最近出海捕撈烏魚大豐收，桃園區漁會今天下午二點在漁會綜合大樓旁的廣場，舉辦「烏魚創意料理品嘗會」，促銷每尾烏魚只要十元的銅板價，限量三百尾，現場還有麻油烏魚料理免費品嘗活動。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，今年的烏魚肥美又新鮮，母魚已取出魚卵做成烏魚子、公魚則是取出魚膘，都是頗受歡迎的美食，今天下午的烏魚創意料理品嘗會，邀請芒果公主喬幼等人表演節目。

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  • 竹圍漁港今年烏魚大豐收。（記者謝武雄攝）

    竹圍漁港今年烏魚大豐收。（記者謝武雄攝）

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