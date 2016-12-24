〈北部〉機捷直達車 拆座位增行李空間

2016-12-24

加裝手機無線充電座

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天參加桃園大眾捷運公司的志工活動表示，外界很關心直達車的行李空間是否足夠，桃捷公司已將直達車車廂內的八個座位拆除改成行李空間，座位下方都加裝擋板，方便旅客置放隨身行李，直達車廂的杯座也改裝成手機無線充電座，讓旅客在無線狀態下也可讓手機充電。

桃園機場捷運即將在明年農曆春節前後通車，桃捷公司招募一九○位大學生志工並完成廿小時的訓練，鄭文燦昨天為志工團授旗，並與志工團合影，他期勉志工做好導覽、旅客服務，也要具備國際語言能力，扮演好台灣最美麗、充滿微笑的門面。

他表示，機場捷運通車初期，還有很多事情需要志工協助，包含各場站的店面招租、公車接駁、路線導覽等，感謝開南、銘傳、萬能、健行四所大學學生投入第一期機捷志工的行列。

鄭文燦說，機場捷運提供全線免費Wi-Fi、多卡通，如今再增闢直達車的行李空間，加手機無線充電座，提供最先進、貼心的服務。