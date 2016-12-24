| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《大溪老城區》7電桿矗立 纜線地下化做半套

2016-12-24

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪老城區的纜線地下化早在廿年前就執行，截至民國八十七年僅完成和平路、普濟路，桃園升格後，市府繼續推動，第一期已完成登龍路、中山路，第二期追加中正路、中央路部分路段，因沿線住戶反對變電箱設在自家門前附近，台電不得已，只好讓七根電桿矗立在地上，地下化變成只做半套、名不副實。

市議員楊朝偉昨天邀集台電桃園區營業處設計課、大溪區公所工務課、里長邱財榮等人會勘，對於台電公司正在挖埋管線施工，沿線卻留下七根電桿表示離譜，要求台電儘速撤走電線桿，找出公有土地設置變電箱，落實纜線地下化工程。

楊朝偉說，明明在做纜線地下化工程，電桿卻矗立在地上，這豈不突兀？中正路到中央路與中山路的交叉口，是大溪老城區最熱鬧的大溪市集，又與大溪老街、興南老街、中正公園、木藝博物館相近，每逢假日吸引遊客前來，電桿矗立將成為笑柄。

楊朝偉表示，為了讓電桿和電線全部地下化，一週內將召開協調會，邀請市府養工處、台電公司、大溪區公所、當地里長與沿線居民討論變電箱的地點，找出適當的公有地來設置，徹底解決問題。

廣告
  • 大溪老城區電桿地下化，有7根電桿因沿線住戶對於放置變電箱無法達到共識而留在地上。（記者李容萍攝）

    大溪老城區電桿地下化，有7根電桿因沿線住戶對於放置變電箱無法達到共識而留在地上。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 纜線地下化 電桿
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新豐》演訓轟海 漁民爭補償嗆癱瘓

新竹縣新豐鄉漁民不滿國軍坑子口靶場演訓，造成數十年來漁業權受限，卻未獲得應有補償，發起連署陳情，建請政府儘速妥善處理，否則不排除阻撓射擊，並…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：〈北部〉《大溪老城區》7電桿矗立 纜線地下化做半套


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.