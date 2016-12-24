〈北部〉《大溪老城區》7電桿矗立 纜線地下化做半套

2016-12-24

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪老城區的纜線地下化早在廿年前就執行，截至民國八十七年僅完成和平路、普濟路，桃園升格後，市府繼續推動，第一期已完成登龍路、中山路，第二期追加中正路、中央路部分路段，因沿線住戶反對變電箱設在自家門前附近，台電不得已，只好讓七根電桿矗立在地上，地下化變成只做半套、名不副實。

市議員楊朝偉昨天邀集台電桃園區營業處設計課、大溪區公所工務課、里長邱財榮等人會勘，對於台電公司正在挖埋管線施工，沿線卻留下七根電桿表示離譜，要求台電儘速撤走電線桿，找出公有土地設置變電箱，落實纜線地下化工程。

楊朝偉說，明明在做纜線地下化工程，電桿卻矗立在地上，這豈不突兀？中正路到中央路與中山路的交叉口，是大溪老城區最熱鬧的大溪市集，又與大溪老街、興南老街、中正公園、木藝博物館相近，每逢假日吸引遊客前來，電桿矗立將成為笑柄。

楊朝偉表示，為了讓電桿和電線全部地下化，一週內將召開協調會，邀請市府養工處、台電公司、大溪區公所、當地里長與沿線居民討論變電箱的地點，找出適當的公有地來設置，徹底解決問題。