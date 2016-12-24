〈北部〉桃園、台中簽署24項合作案 總統見證
中桃新興城市論壇昨登場
〔記者張菁雅、謝武雄／綜合報導〕桃園市長鄭文燦昨天到台中市參加「中桃新興城市論壇」，他和台中市長林佳龍在蔡英文總統的見證下，簽署兩市合作備忘錄，共有多達廿四項合作方案；林佳龍、鄭文燦都表示這是「強強合作」，蔡英文說，台中、桃園共同合作、努力，這是「全國都要注意的事情」。
包括電子票證整合等交流
桃園市、台中市在「中桃新興城市論壇」簽署兩市合作備忘錄，共有六大面向、廿四項合作方案，包括電子票證整合、影視文化產業合作、棒球運動交流等。
林佳龍表示，台中與桃園市是台灣最年輕的兩大城市，也是區域治理中心，兩市人口不斷增加，論壇以年輕人在城市發展面臨的問題為主題，針對大眾運輸、產業轉型、社會福利、文化教育等方面進行交流，讓年輕人有希望，台灣才有未來。
鄭文燦指出，台灣面臨少子化，但桃園、台中的人口、產業成長最多，也是年輕人最多的地方，未來兩市合作項目多於競爭項目，雙方有很多互補之處，包括亞洲矽谷計畫、智慧城市之都，兩個城市都有相關產業，這方面合作將是百分之百。
蔡英文表示，台灣能不能進步就看地方治理的能力、品質、執行力，區域聯合治理讓有限的資源更有效率地運用，期待台中與桃園兩個新興城市，共同發展出超越傳統空間距離的嶄新合作模式，兩市簽署合作備忘錄代表新治理模式的起點。
蔡英文盼發展嶄新合作模式
她說，兩位市長曾在台灣職棒冠軍賽中進行賭注，成功創造話題並帶動棒球熱潮，這也讓大家看到，當台中、桃園共同努力時，就是一件「全國都要注意的事情」。
鄭文燦指出，兩市未來在產業、教育、文化、觀光、交通及城市治理經驗等方面合作交流，具有「強強相加」、「強強互補」作用，他和林佳龍都是年輕的直轄市長，兩市的年輕人口也最多，轄內都有很多大學，兩市都認為有必要針對年輕人的需求交換意見與合作。
兩市相關局處已開始接觸，磋商具體作為，包括電子票證服務整合、加強國際移工權益及友善環境、共享文教資源、促進影視文化產業合作；兩市也決定推動棒球運動交流，藉由大型賽事整合資源，初期以東亞青運、全國運動會為合作項目。
另外，兩市啟動策略性創投合作，協助青年創新創業及在地產業升級，並加強觀光跨域合作，聯手打造台三線客庄軸線。
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標題：〈北部〉桃園、台中簽署24項合作案 總統見證
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