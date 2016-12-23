〈南部〉成大研發鎂金屬醫材 人體可吸收
2016-12-23
〔記者劉婉君／台南報導〕牙床重建、骨折病患在接受治療後，必須經歷二次手術將金屬醫材取出，國立成功大學工程與醫學團隊合作，成功研發出人體可自行吸收分解的「鎂再生網膜」及「鎂骨釘」，可依患者的年齡調整強度、降解吸收速度，分解後可隨尿液排出體外，患者不用承受二次手術之痛，可加速復元、減少醫療耗費，目前已經過鼠、兔的動物試驗，並已取得台灣材料專利。
成大跨領域團隊包括材料科學及工程學系教授洪飛義、呂傳盛、醫工系教授葉明龍、醫學院口腔所教授莊淑芬、袁國，於四年前開始，投入可分解與吸收的鎂醫材研究，研發出來的鎂金屬醫材全線自主研製，不用手術取出，分解過程還能刺激骨細胞活性、抑制噬骨細胞，促進周圍的創傷修復，洪飛義稱是「台灣原生種」的醫療鎂骨釘。
洪飛義表示，一般商業用的鎂合金含鋁，會誘發老年痴呆，不能運用在醫療上，而鎂的活性大、加工過程易爆炸或燃燒，研究團隊將鋁拿掉，經過繁複測試鎂合金的成分、比例，掌握到鎂合金最適當與安全的熱處理技術，開發出牙床重建用的鎂再生網膜，經體外細胞實驗，沒有細胞毒性，也沒有排斥問題，將鎂再生網膜植入老鼠腦部，骨細胞對網膜的覆蓋率超過百分之百。相關研究成果與數據，四年來已陸續發表在國際期刊。
鎂金屬做成的骨釘，更適用於骨骼修復，可避免傳統骨鋼釘植入可能造成局部骨折等疑慮，並可根據病人的骨質客製化，調整出不同硬度及分解速度的鎂骨釘。
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