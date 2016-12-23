〈南部〉《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉

2016-12-23

〔記者劉婉君／台南報導〕第一代台南地方法院的構件，首次對外公開展示，明天起至明年二月十八日，在國定古蹟台南地方法院展出，同時呈現的還有告示碑拓本及司法獄政文物圖像，串聯古今歷史，見證台南司法史蹟的演變。從清代古碑中，可看到嚴禁宰牛及龜鱉的規定，了解台灣民間常見的「不吃牛」傳統，除了宗教因素，也有清朝政府教化的原因。

「公正廉明、清代台灣告示碑」特展，由台南市文化資產保護協會與台南地方法院合作，展出四十件告示碑拓本、十件司法獄政文物圖像，內容分為遊民流丐與賭博惡習、誣告恐嚇與詐騙取財、海埔地紛爭問題、官吏士兵貪污擾民問題等九類，以及第一代台南地方法院（即清代萬壽宮與台南縣學）構件，例如萬壽宮螭陛、石鼓、柱珠等石材遺構。

特展計畫策展人曾國棟表示，成大退休教授何培夫帶領團隊研究全台的石碑十年，全台兩千一百件石碑中，台南就占了三百六十八件。

配合特展，廿四日、廿五日、明年一月七日，將有三場次台南文化資產講座，另外還有台南歷史文化導覽活動。