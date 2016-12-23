| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉

2016-12-23

〔記者劉婉君／台南報導〕第一代台南地方法院的構件，首次對外公開展示，明天起至明年二月十八日，在國定古蹟台南地方法院展出，同時呈現的還有告示碑拓本及司法獄政文物圖像，串聯古今歷史，見證台南司法史蹟的演變。從清代古碑中，可看到嚴禁宰牛及龜鱉的規定，了解台灣民間常見的「不吃牛」傳統，除了宗教因素，也有清朝政府教化的原因。

「公正廉明、清代台灣告示碑」特展，由台南市文化資產保護協會與台南地方法院合作，展出四十件告示碑拓本、十件司法獄政文物圖像，內容分為遊民流丐與賭博惡習、誣告恐嚇與詐騙取財、海埔地紛爭問題、官吏士兵貪污擾民問題等九類，以及第一代台南地方法院（即清代萬壽宮與台南縣學）構件，例如萬壽宮螭陛、石鼓、柱珠等石材遺構。

特展計畫策展人曾國棟表示，成大退休教授何培夫帶領團隊研究全台的石碑十年，全台兩千一百件石碑中，台南就占了三百六十八件。

配合特展，廿四日、廿五日、明年一月七日，將有三場次台南文化資產講座，另外還有台南歷史文化導覽活動。

廣告
  • 第一代台南地方法院、清代萬壽宮的螭陛等構件，首次對外公開展示。 （記者劉婉君攝）

    第一代台南地方法院、清代萬壽宮的螭陛等構件，首次對外公開展示。 （記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」

台南社大等環保團體昨召開龍崎掩埋場記者會，「揭發烏龍爆料案紅衣人的真實身分」，指控二○一六年台聯不分區立委候選人、前高市府顧問張禾沂烏龍爆料，並於日前率領群眾前往牛埔里長陳永和的工廠抗議、威脅、謾罵與…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈南部〉《台南地院展古蹟構件》清代告示碑 明定禁宰牛龜鱉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.