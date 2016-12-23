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〈南部〉戰後鐵製街牌重立南市信義街 添懷舊味

2016-12-23

〔記者劉婉君／台南報導〕戰後初期中西區信義、康樂街口的鐵製街牌，多年前因道路整修遭到拆除，市民劉進文輾轉收購保存後，最近捐贈給台南市文化資產管理處，昨天重新回到信義街，與原本即立於兌悅門旁的另一面信義街鐵製街牌前後呼應，為街區增添歷史風貌，也成為目前少數仍保有兩面鐵製街牌的街道。

劉進文收購保存 捐贈文資處

鐵製街牌為市府交通局於戰後統一採用的街牌樣式，用來指示路名及方向，當時在信義街的兌悅門及信義街、康樂街口，各立有一面街牌，後者被現代的白綠街牌取代，目前雖然在部分街道還可看到鐵製街牌，但大多只有一面。劉進文說，小時候曾看到兩面鐵製街牌分別立於兩側街口，約廿年前在廢鐵回收場看到流落的街牌，將它收購保存下來，希望透過信義街街牌復立，讓台南市民不僅看見自己的文化價值，也能維護日漸消失的庶民文化資產。

文資處表示，劉進文曾獲府城工藝獎，擅長神像雕刻、復古式宗教文物雕刻及修復工作，接獲他表達捐贈街牌並復立街口的想法後，即會同工務局、交通局、中西區區公所及三合里里長等相關單位協商，在不妨礙人車出入安全的原則下，昨天將鐵製街牌復立於信義街、康樂街口。

兩面相呼應 重現歷史風貌

文資處指出，信義街貫通文賢路、金華路和康樂街，清朝時期為五條港之一的新港墘港主要河道，因該港主要為運送水肥，又稱「糞溝墘港」，當時河道可直通安平，郊商以船上的壓艙石咕咾石來築城築街，因此舊稱為「咕咾石街」，隨著五條港淤積，成為今日的街道。文化局「台南市歷史街區振興自治條例」、「台南市歷史街區振興補助辦法」，曾規劃「兌悅門信義街街區」歷史街區，進行街巷振興。復立的街牌與兌悅門旁的街牌，完整保留戰後初期信義街的歷史風貌，及當地居民的歷史記憶。

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  • 信義街牌復立於信義街、康樂街口。左為捐贈者劉進文。（記者劉婉君翻攝）

    信義街牌復立於信義街、康樂街口。左為捐贈者劉進文。（記者劉婉君翻攝）

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