〈南部〉醫師募玩具送病童

2016-12-23

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚兒科醫師郭和昌為營造「沒有哭聲的診間」，長期募集玩具送給病童，麗文出版社響應這項行動，號召廿五個校園的連鎖書店，募到十二箱玩具及書籍，昨送至高雄長庚給病童，讓孩子提前歡度耶誕佳節。

郭和昌醫師是國內治療川崎症的權威，他在高雄長庚兒科的診間內，滿滿都是募來的玩具，讓前來看診的孩童不害怕抽血，郭和昌說，川崎症病童需要定期抽血，很多病童害怕回診，他從家裡帶來玩具送給病童，後來也有家長捐大批二手玩具。

郭和昌曾出版「兒童發燒五天竟導致心臟病—不可不知的川崎症」，與麗文出版社人員建立友誼，為響應郭和昌送玩具給病童的行動，出版社號召所屬廿五個校園書店募集玩具，募得十二箱玩具及文具。

麗文出版社執行長蘇清足表示，月初發起這項活動後，吸引許多大學生響應，出錢購置文具送給孩童，也有大學教職員捐出二手玩具。