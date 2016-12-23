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〈南部〉月領35K 產學合作實習存百萬不是夢

2016-12-23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕產學合作實習月薪可拿35K，校方說，到學生畢業，存款百萬不是夢！

輔英台郡儲備幹部技能提升計畫簽約典禮昨天舉行，輔英科大與台郡科技簽約開設「台郡儲備幹部專班」，校長顧志遠與台郡科技處長藍紫堂簽約，大發兼鳳山工業區服務中心主任鄭雅升及專班學生觀禮。

顧志遠表示，專班協助高職生升學、就業一條龍，畢業後不但擔任電子大廠幹部，還能賺進人生第一桶金。

輔英職業安全衛生系主任鄭立新說，專班採德國式技職教育模式，課程以職安系為主，融入環工及化材系指定課程，學生每年十二月至三月在校上課，四月至十一月到廠實習，「薪水比照正式員工，月薪約三萬五千至四萬元，四年畢業後表現優異升任幹部，存款百萬不是夢。」

以月薪三萬五千元估算，四年若不花費可存到一六八萬元，確可存到百萬，當然，前提是減少開銷。

顧志遠表示，上市公司台郡生產軟式印刷電路板，也於中國設廠，供應蘋果等知名品牌技術，此次與輔英職衛系合作，協助高屏子弟就業，將能提升企業生產與競爭力。

藍紫堂說，不排除設置產業學苑，擴大合作規模。

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  • 輔英科大與台郡科技簽約開辦「台郡儲備幹部專班」。（記者黃旭磊攝）

    輔英科大與台郡科技簽約開辦「台郡儲備幹部專班」。（記者黃旭磊攝）

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