〈南部〉嚇阻急診暴力 檢方成立專責小組

2016-12-23

〔記者王捷／台南報導〕近年來醫療急診頻生暴力事件，威脅醫事人員人身安全，也影響民眾就醫權利。為防範急診暴力案件發生，台南地檢署在今年九月成立醫療專責小組，偵辦醫療糾紛、醫療暴力案件，並設有急救責任醫院、醫療暴力事件通報機制，遇有醫療暴力發生時，由檢察官指揮警方介入，並積極蒐集犯罪事證，期能從嚴、從速偵辦醫療暴力案件。

檢方強調，依醫療法第廿四條、第一○六條規定，對醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫足以妨害醫事人員執行醫療業務者，定有徒刑、拘役及罰金等罰則，檢警人員不待被害人提出告訴，依規定即可主動介入調查。台南地檢署則是組成專責小組，讓施暴的嫌犯，能迅速受到法律制裁。

同時，檢方也強調，警方在第一線執勤時，能依據社會秩序維護法將涉嫌施暴的歹徒上銬、壓制並加以管束，嚇阻醫療院所內出現暴力。不過基層警員認為，這類案件警方原本就這麼做，只是情況常有灰色空間，如果強力執行上銬、壓制，恐怕會造成更大的衝突。