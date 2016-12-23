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〈南部〉從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化

2016-12-23

〔記者王涵平／東山報導〕南市彩虹斑馬水環境守護志工隊前往東山咖啡園體驗咖啡文化，指導老師陳怡均表示，透過認識在地咖啡產業，關注全球咖啡公平貿易議題，也讓咖啡農獲得合理報酬。

南市國中小學生組成的彩虹斑馬水環境守護志工隊師生七十二人，前往東山區三尖山咖啡園，園主洪惠美帶領採收咖啡豆，體驗浮豆、脫皮、曬豆、脫殼、選豆等過程，再由咖啡達人賴建良指導咖啡豆烘焙、沖泡。

學生劉昱君背著桶子穿梭咖啡園採摘鮮紅成熟的「咖啡櫻桃」，雖然滿身大汗，但因山坡地行走都有難度，即使再努力也難裝滿桶子，體驗到難怪咖啡成本最高比例是人事費用。

學生楊曦磊覺得曬咖啡豆也是苦差事，要拿耙子不時將豆攤開，還要持續進行二至三週，覺得每顆咖啡豆得來不易。

指導老師陳怡均表示，咖啡主題戶外教育主要讓學生深入且完整地了解咖啡豆生產過程，關注咖啡公平貿易議題，身為消費者，可以透過購買公平貿易產品，讓咖啡農獲得合理的報酬。

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  • 南市彩虹斑馬水環境守護志工隊前往東山咖啡園體驗咖啡文化，透過認識在地咖啡產業，讓咖啡農也能獲得合理報酬。（記者王涵平攝）

    南市彩虹斑馬水環境守護志工隊前往東山咖啡園體驗咖啡文化，透過認識在地咖啡產業，讓咖啡農也能獲得合理報酬。（記者王涵平攝）

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