〈南部〉南所技訓小吃 好料擺滿桌

2016-12-23

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕美食商機潛力無限，法務部矯正署台南看守所首度引進地方小吃的技能訓練班，讓收容人重返社會時謀生更容易，昨天成果發表，收容人端出好料理，包含碗粿、蝦捲、肉圓、擔仔麵、棺材板、竹葉米糕、冰鎮滷味、虱目魚粥、蝸牛蔥油餅等琳琅滿目。因販毒入獄的林姓學員已與「同窗」相約，出獄後一起到夜市擺攤，洗心革面，不想再走回頭路。

長期以來，磚雕、交趾陶等創作，都是台南看守所的技訓特色，但專業師傅的培養，需要較久的時間，不利於多數刑期短的收容人，因此規劃可以速成學習的課程，希望他們出獄後，儘速與社會接軌，避免重蹈覆轍。

所長葉漢潼表示，首度開辦的技訓課程，有篆刻印文、瓷器彩繪與台南小吃等，在市場上很有實用性，又容易獨當一面，尤其美食項目，創業門檻低，只要籌得五、六萬元，就能以餐車的形式做生意，努力拚經濟。

他說，瓷器彩繪規劃由女收容人學習，至於美食的技訓，邀請有「台灣小吃天后」之稱的楊淑燕入所指導，相當難得。經過半年的技訓，展示篆印、瓷彩等各項創作，還有收容人上菜，端出十六種美味的地方料理，宴請各界，深受好評。

之前不曾下廚過的黃姓收容人，因酒駕涉及公共危險而入獄，刑期才七個月，卻利用半年時間參加台南小吃的技訓，料理出成就感，未來還計畫自己開店。